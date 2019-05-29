Футбол
В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках МхитарянаГазета.Ru 12:36
Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" в майках с фамилией Генриха Мхитаряна, сообщает "Советский спорт".
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Политика
Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Обновлено вчера в 07:09
Авто
Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
На Украине прекратили сборку БТР-4
Обновлено в 11:14
Здоровье
В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие
В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов
Народная милиция Луганской народной республики предотвратила попытку проникновения диверсионно-разведовательной группы украинских силовиков.
Обновлено в 13:56
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Футбол
Футболист «Локомотива» Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы
Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев не поможет сборной России по футболу в матчах квалификации к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
Обновлено в 14:32
Происшествия
На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП
Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.
Обновлено в 08:49
Игры
Square Enix покажет Marvel’s Avengers на E3 2019
Square Enix представит на E3 игру про «Мстителей» – Marvel’s Avengers. Разработкой игры занимаются Crystal Dynamics и Eidos Montreal.
Обновлено в 11:50
Политика
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин заявил о совершенном на него нападении
В эфире «На самом деле» певец Прохор Шаляпин заявил, что на него организовал нападение некоторый бизнесмен.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Читайте также: Стартовал кастинг в реалити-шоу, в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг другу любовь Ольга Бузова поймала букет невесты на свадьбе участников "Дома-2" Ольга Бузова встала на колени перед Тимуром Батрутдиновым в своем новом клипе "Очень хорошо"
Обновлено в 11:37
Кино
Умер актер, сыгравший в «Крестном отце»
Обновлено в 14:02
Политика
Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать углубление интеграции
По словам Пескова, вопросы трубопровода «Дружба» на встрече не обсуждались.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Экс-глава Дальневосточной таможни Фомин арестован по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павла Фомина по делу о коррупции, сообщили в суде.
Обновлено в 10:54
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено в 11:22
Политика
Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным
Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.
Обновлено в 11:53
Здоровье
В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану
Правительство Таиланда разрешило иностранным туристам употреблять марихуану «в медицинских целях».
Обновлено в 10:09
Космос
NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря
В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.
Обновлено в 10:32
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины
Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
Обновлено в 06:05
Театры
Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной
Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле
Обновлено в 12:19
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00