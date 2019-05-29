В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках МхитарянаГазета.Ru 12:36

Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" в майках с фамилией Генриха Мхитаряна, сообщает "Советский спорт".

В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках Мхитаряна

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