Футбол
В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках МхитарянаГазета.Ru 12:36
Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" в майках с фамилией Генриха Мхитаряна, сообщает "Советский спорт".
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Экономика
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей
В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено в 16:07
Происшествия
В парке у Белого дома загорелся мужчина
Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено в 14:55
Политика
Зеленский созывает Совбез Украины
Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 13:39
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО
Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Эрдоган снова сделал Трампу предложение по С-400
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Участница «Холостяка» с Кридом поведала о быстром обогащении после проекта
Обновлено в 10:20
Происшествия
СК завел дело из-за оставленных в подмосковном хостеле годовалых детей
По данным следствия, 28 мая женщина с годовалыми мальчиком и девочкой пришла в один из хостелов в городе Котельники.
Обновлено в 13:54
Общество
Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины
Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины, но и они сталкиваются с проблемами в обществе.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Бизнесмен заплатил за свидание с актрисой «Мажора» 1 миллион рублей
Свидание с длинноногой брюнеткой обошлось бизнесмену в 15 тысяч долларов (1 млн рублей).
Обновлено в 15:34
Кино
Вышел первый трейлер экранизации романа «Щегол» Донны Тартт
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
В Сирии протурецкие боевики казнили ребенка-инвалида
Местные источники в соцсетях распространили информацию о казни боевиками ребенка-инвалида.
Обновлено в 11:03
Здоровье
В Челябинской области возродили санитарную авиацию
Татарстанская компания обеспечила воздушными скорыми не только Челябинскую область, но и другие российские регионы, включенные в федеральную программу развития медицинской авиации на местах.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Ростовского блогера заподозрили в вымогательстве денег у полиции
В Ростове в отношении местного видеоблогера возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве денег у сотрудников полиции под угрозой публикации компрометирующей информации.
Обновлено в 08:14
Футбол
Боярский назвал Денисова лучшим опорником XXI века
«Игоря Денисова можно назвать лучшим опорником России в XXI веке», — заявил Боярский, добавив, что бывший полузащитник «Зенита» был очень интересным футболистом.
Обновлено в 12:58
Футбол
Кокорин и Мамаев могут начать тренировать в колонии
Обновлено в 12:52
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся военный корабль
Серьезный пожар возник на территории украинского судостроительного предприятия «Кузница на Рыбальском», ранее которым руководил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Футбол
Жиру открыл счёт в финале Лиги Европы «Челси» — «Арсенал»
Нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свою команду вперёд в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
Обновлено в 16:08
Здоровье
В Тульской области заработал новый сервис
В Тульской области заработал новый сервис по предоставлению пациентам доступа к электронным медицинским документам В течение пяти лет все государственные и муниципальные медицинские организации России должны предоставить гражданам доступ к электронным медицинским документам через Единый портал государственных услуг и функций (www.gosuslugi.ru).
Обновлено в 10:46
Происшествия
«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске
Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 13:27
Кино
Умер актер Кармине Кариди, сыгравший две роли в «Крестном отце»
Обновлено в 14:25
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и микробы
Только один образец мясного фарша из 17, представленных на прилавках российских магазинов, удостоился высокой оценки экспертов организации Роскачество.
Обновлено в 09:02
Игры
Sony раскрыла дату выхода Death Stranding
Компания Sony провела трансляцию с демонстрацией нового ролика игры Death Stranding, а также назвала дату выхода проекта.
Обновлено в 12:11