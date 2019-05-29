Футбол
Полиция Баку остановила фанатов «Арсенала» в футболках МхитарянаТК Звезда вчера в 00:46
Болельщики гуляли по столице Азербайджана, когда к ним подошли правоохранители. В Баку полицейские остановили болельщиков «Арсенала», которые были одеты в футболки с фамилией армянского полузащитника Генриха Мхитаряна. Кадры с места инцидента опубликованы в социальных сетях.
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В Баку полицейские останавливают болельщиков «Арсенала» в футболках с фамилией Мхитаряна
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