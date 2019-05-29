Футбол

Полиция Баку остановила фанатов «Арсенала» в футболках МхитарянаТК Звезда вчера в 00:46

Болельщики гуляли по столице Азербайджана, когда к ним подошли правоохранители. В Баку полицейские остановили болельщиков «Арсенала», которые были одеты в футболки с фамилией армянского полузащитника Генриха Мхитаряна. Кадры с места инцидента опубликованы в социальных сетях.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Полиция в Баку останавливает индонезийцев в майках Мхитаряна. Это видео обсуждает вся Европа

Спорт-Экспрессвчера в 11:38

В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках Мхитаряна

Газета.Ruвчера в 12:36

Ведущий CNN назвал власти Азербайджана «антиармянскими расистами»

Rusarminfo.ruвчера в 12:22

В Баку полицейские останавливают болельщиков «Арсенала» в футболках с фамилией Мхитаряна

Спорт день за днемвчера в 13:37

Полиция Баку останавливает болельщиков «Арсенала» в майках с фамилией Мхитаряна

Матч ТВвчера в 09:07

В Баку полиция останавливает фанатов «Арсенала» в футболках с фамилией Мхитаряна

Чемпионатвчера в 11:29

Полицейские в Баку остановили болельщиков в футболках с фамилией Мхитаряна

РИА Новости28 мая в 17:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Экономика

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено вчера в 16:07
Авто

Тюнеры из Brabus показали 800-сильный Mercedes-AMG GT

Тюнинг-ателье Brabus разработало пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. Brabus 800 GT 4 можно заказать как готовую модель или приобрести в виде комплекта доработок для собственного автомобиля.
Обновлено вчера в 09:57
Экономика

Реальные доходы россиян продолжат падение

Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.
Обновлено вчера в 05:22
Футбол

Пауло Дибала: Не сравниваю Месси и Роналду, а наслаждаюсь ими

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал о своем отношении к Лионелю Месси и Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 16:39
Общество

В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие

Украинский сапёр пропал без вести в бою на Донбассе

Обновлено вчера в 02:20
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Технологии

Следить за пульсом волгоградцам помогут «умные» часы

На смену механическим и электронным часам приходят «умные» гаджеты.
Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Екатерина Директоренко «сожгла» волосы после развода с Кириллом Емельяновым

Кирилл Емельянов и Екатерина Директоренко развелись после восьми лет брака.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Кино

Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль»

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.
Обновлено вчера в 12:07
Общество

Школьники сегодня сдали ЕГЭ по математике

Другие предметы учащиеся сдают по выбору. Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы остались на уровне прошлого года.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия

Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО

«По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обновлено 28 мая в 21:32
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 11:02
Футбол

Гол и передача Ибрагимовича помогли «Гэлакси» обыграть «Спортинг»

Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

В Саратовской области арестовали подростка, напавшего на школу

Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу

Обновлено вчера в 23:22
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Авто

Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа

Компания Hyundai проводит финальные испытания серийной версии компактного кроссовера Creta / ix25 нового поколения.
Обновлено 28 мая в 22:30
Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие

Военный вертолет разбился на Украине

Обновлено в 00:27
Происшествия

Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии

В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек

МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок

Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.
Обновлено вчера в 21:00
Технологии

«Ъ»: в «Яндекс. Такси» может появиться функция заказа вертолета

"Результатом реализации проекта предполагается создание в Москве полноценного воздушного маршрутного такси, включенного в систему общественного транспорта", - цитирует его газета.
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Читайте также: Стартовал кастинг в реалити-шоу, в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг другу любовь Ольга Бузова поймала букет невесты на свадьбе участников "Дома-2" Ольга Бузова встала на колени перед Тимуром Батрутдиновым в своем новом клипе "Очень хорошо"
Обновлено вчера в 11:37
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

В случае принятия новых норм, право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, а мужчины - 60 лет.
Обновлено в 00:15
Энергетика

ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за его прогнозов о резком скачке цен на бензин, сообщает ведомство.
Обновлено вчера в 15:22
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное