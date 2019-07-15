Экономика
В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млнИзвестия 19:03
Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
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Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.Известия17:02
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
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Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США.
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Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД
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Обновлено в 22:12
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
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Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.
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Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
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Обновлено в 22:47
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
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Зидан трогательно попрощался с умершим братом
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался в адрес старшего брата Фарида, скончавшегося в возрасте 54 лет от рака.
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Происшествия
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Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено в 21:36
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Происшествия
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Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
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«Зенит» обыграл «Тамбов» в первом туре чемпионата России
«Зенит» на своем поле обыграл «Тамбов» в матче 1-го тура чемпионата России по футболу.
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Общество
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Финансы
Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака
Журнал Economist опубликовал индекс бигмака, согласно которому российский рубль снова, как и полгода назад, признан самой недооцененной валютой в мире.
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Последствия блокады Крыма раскрыли на Украине
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что попытка блокады Донбасса и Крыма привела Украину к плохим последствиям.
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