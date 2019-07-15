Экономика

В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млнИзвестия 19:03

Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
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Сделка лета: в Бахрейне готовы инвестировать в Крым €500 млн

Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.
Известия17:02

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«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Коммерсантъ21:43

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Компания из Бахрейна инвестирует в Крым 500 миллионов евро, пишут СМИ

РИА Новости21:46

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РЕН ТВ22:51

На Ближнем Востоке захотели вложить в Крым 500 миллионов евро

Lenta.ru20:09

Бахрейн инвестирует в Крым €500 млн

Газета.Ru19:35

В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн

Известия19:03
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
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План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
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Аэропорт Саратова возобновил работу после инцидента с самолётом

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В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.
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Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

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Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
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Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты

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Зидан трогательно попрощался с умершим братом

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался в адрес старшего брата Фарида, скончавшегося в возрасте 54 лет от рака.
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Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
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Россия построила «воздушный мост» для поставок С-400 Турции

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Последствия блокады Крыма раскрыли на Украине

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что попытка блокады Донбасса и Крыма привела Украину к плохим последствиям.
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