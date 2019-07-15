Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.

с чего всё началось

Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.

В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн

Космос Специалисты считают, что на Землю могли попасть микробы с Луны Микробы с Луны могли попасть в атмосферу Земли, несмотря на все усилия NASA.

Происшествия В Якутии горит угольная шахта площадью полгектара Заброшенная уже более 20 лет угольная шахта загорелась в Якутии близ поселения Сангар, который находится в Кобяйском районе республики.

Политика Huawei массово уволит сотрудников в США Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США.

Происшествия Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Политика Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД Евросоюз (ЕС) призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

Экономика Часть счетов «Востокцемента» разблокировали для выплаты зарплат Часть счетов группы компаний "Востокцемент", арестованных в рамках иска к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, разблокировали для выплаты зарплаты работникам "Спасскцемента", входящего в группу, сообщает Федерация профсоюзов Приморья.

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.

Происшествия В США 18 собак съели своего хозяина В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.

Шоу-бизнес Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.

Политика 16 россиян не пустили в Южную Корею Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.

Спорт Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершился победой американцев — 3:2.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Экономика Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.

Футбол Зидан трогательно попрощался с умершим братом Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался в адрес старшего брата Фарида, скончавшегося в возрасте 54 лет от рака.

Происшествия Глава Нижнеудинского района ушел в отставку Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.

Общество Проект «Молодые профессионалы» реализуется в Приморье Как отметила руководитель регионального проекта – врио вице-губернатора – директор департамента образования и науки Приморья Наталья Бондаренко, реализация задач, стоящих перед проектом "Молодые профессионалы", позволит качественно улучшить систему профессионального образования в крае.

Футбол «Зенит» обыграл «Тамбов» в первом туре чемпионата России «Зенит» на своем поле обыграл «Тамбов» в матче 1-го тура чемпионата России по футболу.

Общество Екатеринбург ждет жаркая неделя Согласно прогнозу, самым жарким днем недели станет понедельник, когда столбик термометра будет держаться на уровне 31 градуса.

Общество Британские заключенные за хорошее поведение получат ключи от своей камеры Британские власти решили поощрять заключенных за хорошее поведение, пишет The Guadian со ссылкой на документ минюста королевства.

Финансы Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака Журнал Economist опубликовал индекс бигмака, согласно которому российский рубль снова, как и полгода назад, признан самой недооцененной валютой в мире.