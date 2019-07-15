Экономика

В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млнИзвестия 19:03

Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
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с чего всё началось

Сделка лета: в Бахрейне готовы инвестировать в Крым €500 млн

Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.
Известия17:02

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Бахрейн намерен вложить в Крым полмиллиарда евро

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Компания из Бахрейна инвестирует в Крым 500 миллионов евро, пишут СМИ

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В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн

Известия19:03

На Ближнем Востоке захотели вложить в Крым 500 миллионов евро

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Бахрейн инвестирует в Крым €500 млн

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Бомба — Бахрейн до конца года вложит в развитие Крыма €500 млн

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«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Коммерсантъ21:43
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:29, Вашингтон
Общество

Британские заключенные за хорошее поведение получат ключи от своей камеры

Британские власти решили поощрять заключенных за хорошее поведение, пишет The Guadian со ссылкой на документ минюста королевства.
Обновлено в 21:57
Гаджеты

ОС от Huawei получила новое название

Напомним, Huawei разрабатывает универсальную операционную систему, которая может использоваться не только в смартфонах или планшетах, но также ноутбуках и устройствах интернета вещей.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми на Украине

В Запорожской области кортеж президента Украины Владимира Зеленского столкнулся с автобусами, которые перевозили детей.
Обновлено в 20:54
Общество

Москвичам рассказали, как привести в порядок домашний архив

Сотрудники Главархива Москвы дали советы, как можно быстро привести в порядок домашний архив документов.
Обновлено в 22:15
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Политика

Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Политика

Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
Обновлено в 17:42
Общество

Стало известно, как оформить электронный паспорт в России

Тестирование нового способа выдачи электронных паспортов состоится в конце июля.
Обновлено в 18:00
Политика

Эрдоган: НАТО должна быть счастлива, что Турция купила С-400

Обновлено в 12:36
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Обновлено в 14:13
Политика

О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.
Обновлено в 19:28
Автоспорт

Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено в 16:50
Происшествия

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко ранее потребовал отстранить от занимаемой должности Худоногова.
Обновлено в 21:12
Политика

В Генпрокуратуре Украины пояснили, зачем удерживают Вышинского

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обнародовала на своей странице в Фейсбук фрагмент переписки пресс-секретаря генерального прокурора страны Ларисы Сарган и экс-лидера "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем по поводу изменения меры пресечения арестованному главреду портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.
Обновлено в 19:38
Политика

Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею

Южнокорейские иммиграционные власти отказали во въезде в страну сразу 16 россиянам, прибывшим в субботу рейсом авиакомпании S7.
Обновлено в 21:26
Происшествия

Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна

Обновлено в 22:22
Космос

США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной

Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.
Обновлено в 22:05
Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено в 18:04
Недвижимость

К «Моссельмашу» подселяют технопарк

На месте завода появится новый комплекс Площадка, где находится завод "Моссельмаш" на севере Москвы, может быть застроена жильем, а якорным объектом будущего комплекса должен стать технопарк.
Обновлено в 19:01
Политика

Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 06:01
Футбол

Президент Бразилии дал ответ на обвинения Месси

Президент Бразилии Жаир Болсонару прокомментировал заявление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси о коррупции в КОНМЕБОЛ, кторая привела к победе сборной Бразилии на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 18:35
Здоровье

Барнаульский врач учит, как улучшить сон и избежать серьезных заболеваний

Основные причины «Бессонницу вызывает стресс, — комментирует Юлия Сидоренко, врач-сомнолог барнаульской городской больницы № 5. — Также на сон влияют тревожное или депрессивное состояние, злоупотребление алкоголем, нарушение циркадных ритмов вследствие сменного графика работы, соматические и неврологические заболевания, постоянное переутомление, и это далеко не все».
Обновлено в 20:50
Финансы

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Политика

В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Политика

Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
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