Экономика
В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млнИзвестия 19:03
Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
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с чего всё началось
Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.Известия17:02
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:29, Вашингтон
Общество
Британские заключенные за хорошее поведение получат ключи от своей камеры
Британские власти решили поощрять заключенных за хорошее поведение, пишет The Guadian со ссылкой на документ минюста королевства.
Обновлено в 21:57
Гаджеты
ОС от Huawei получила новое название
Напомним, Huawei разрабатывает универсальную операционную систему, которая может использоваться не только в смартфонах или планшетах, но также ноутбуках и устройствах интернета вещей.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми на Украине
В Запорожской области кортеж президента Украины Владимира Зеленского столкнулся с автобусами, которые перевозили детей.
Обновлено в 20:54
Общество
Москвичам рассказали, как привести в порядок домашний архив
Сотрудники Главархива Москвы дали советы, как можно быстро привести в порядок домашний архив документов.
Обновлено в 22:15
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Политика
Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
Обновлено в 17:42
Общество
Стало известно, как оформить электронный паспорт в России
Тестирование нового способа выдачи электронных паспортов состоится в конце июля.
Обновлено в 18:00
Политика
Эрдоган: НАТО должна быть счастлива, что Турция купила С-400
Обновлено в 12:36
Политика
О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.
Обновлено в 19:28
Автоспорт
Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше
Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено в 16:50
Происшествия
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко ранее потребовал отстранить от занимаемой должности Худоногова.
Обновлено в 21:12
Политика
В Генпрокуратуре Украины пояснили, зачем удерживают Вышинского
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обнародовала на своей странице в Фейсбук фрагмент переписки пресс-секретаря генерального прокурора страны Ларисы Сарган и экс-лидера "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем по поводу изменения меры пресечения арестованному главреду портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.
Обновлено в 19:38
Политика
Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею
Южнокорейские иммиграционные власти отказали во въезде в страну сразу 16 россиянам, прибывшим в субботу рейсом авиакомпании S7.
Обновлено в 21:26
Происшествия
Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна
Обновлено в 22:22
Космос
США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной
Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.
Обновлено в 22:05
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено в 18:04
Недвижимость
К «Моссельмашу» подселяют технопарк
На месте завода появится новый комплекс Площадка, где находится завод "Моссельмаш" на севере Москвы, может быть застроена жильем, а якорным объектом будущего комплекса должен стать технопарк.
Обновлено в 19:01
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 06:01
Футбол
Президент Бразилии дал ответ на обвинения Месси
Президент Бразилии Жаир Болсонару прокомментировал заявление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси о коррупции в КОНМЕБОЛ, кторая привела к победе сборной Бразилии на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 18:35
Здоровье
Барнаульский врач учит, как улучшить сон и избежать серьезных заболеваний
Основные причины «Бессонницу вызывает стресс, — комментирует Юлия Сидоренко, врач-сомнолог барнаульской городской больницы № 5. — Также на сон влияют тревожное или депрессивное состояние, злоупотребление алкоголем, нарушение циркадных ритмов вследствие сменного графика работы, соматические и неврологические заболевания, постоянное переутомление, и это далеко не все».
Обновлено в 20:50
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Политика
В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Политика
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30