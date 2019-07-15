Экономика
В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млнИзвестия 19:03
Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
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Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.Известия17:02
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Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Космос
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Обновлено в 21:36
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В Сети появились слухи о тайной свадьбе Юлии Барановской
В прессе появилась сенсационная, но пока неподтвержденная информация о том, что именно журналист стал новым мужем Барановской.
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