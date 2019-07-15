Экономика

В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млнИзвестия 19:03

Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
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Сделка лета: в Бахрейне готовы инвестировать в Крым €500 млн

Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:13, Вашингтон
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