Армия и оружие
В Бахрейне обнаружено тело командующего Пятым флотом ВМС США Скотта Стирни, говорится в заявлении ВМС США. "Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в заявлении.
РИА Новости16:34
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