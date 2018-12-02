Армия и оружие

В Бахрейне обнаружили тело командующего Пятым флотом ВМС США
РИА Новости
16:34

В Бахрейне обнаружено тело командующего Пятым флотом ВМС США Скотта Стирни, говорится в заявлении ВМС США. "Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в заявлении.
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