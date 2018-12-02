В Бахрейне обнаружено тело командующего Пятым флотом ВМС США Скотта Стирни, говорится в заявлении ВМС США. "Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в заявлении.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине начались сборы резервистов в регионах В областях Украины, где было введено военное положение, начались сборы резервистов, рассказал украинский президент Петр Порошенко.

Армия и оружие Армия и оружие США обвинили Иран в испытании баллистической ракеты средней дальности Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Тегераном в начале мая.

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Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео переброски Су-24 в Кронштадт вертолетом Ми-26 Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлена переброска фронтового бомбардировщика Су-24 с аэродрома Пушкин в Кронштадт при помощи вертолета Ми-26.

Армия и оружие Армия и оружие Cирия: режим прекращения огня на протяжении суток не нарушался Режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток не нарушался.

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Армия и оружие Армия и оружие Адмирал пояснил необходимость уведомления о проходе иностранных судов Адмирал, экс-командующий Северным флотом России Вячеслав Попов пояснил необходимость уведомительного характера прохода иностранных судов по Севморпути.

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Армия и оружие Армия и оружие Курды сообщили о захвате подготовившего 40 терактов главаря ИГ

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Армия и оружие Армия и оружие Песков: задержанные украинские моряки хулиганили в российских водах Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что моряки были задержаны за нарушение границы, а не взяты в плен.