Армия и оружие
"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 23:45
Оценить
84 человека отреагировали
с чего всё началось
«Команда, моя печальная обязанность сегодня состоит в том, чтобы сообщить - вице-адмирал Скотт Стирни, наш командир Пятого флота, был сегодня найден покойным в Бахрейне», - говорится в заявлении руководителя военно-морскими операциями ВМС США Джона Ричардсона.ТК Звездавчера в 17:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 02:01, Ашберн
Армия и оружие
The National Interest оценил новый комплекс разведки «Пенициллин»
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Cирия: режим прекращения огня на протяжении суток не нарушался
Режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток не нарушался.
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие
В сенате США призвали Турцию выбрать между С-400 и F-35
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границе с Украиной
Российская Федерация якобы развернула большое количество военнослужащих и военной техники вдоль границы с Украиной.
Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие
На Украине начались сборы резервистов в регионах
В областях Украины, где было введено военное положение, начались сборы резервистов, рассказал украинский президент Петр Порошенко.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
США обвинили Иран в испытании баллистической ракеты средней дальности
Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Тегераном в начале мая.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие
Япония оснастит свои войска новыми технологиями самообороны
Правительство Японии рассматривает возможность оснащения войск национальных Сил новыми технологиями самообороны.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Разведчики из Подмосковья пройдут курс десантной подготовки
Военнослужащим предстоит изучить теоретический курс по организации разведки в тылу условного противника, пройти десантную подготовку с практическим выполнением прыжков на высотах от 800 до 2000 метров с использованием парашютных систем Д-10 и, кроме того, провести практические стрельбы из стрелкового оружия, используемого подразделениями специального назначения, в дневное и ночное время суток.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Уссурийское суворовское военное училище празднует 75-летний юбилей
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие
Появилось видео переброски Су-24 в Кронштадт вертолетом Ми-26
Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлена переброска фронтового бомбардировщика Су-24 с аэродрома Пушкин в Кронштадт при помощи вертолета Ми-26.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие
В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе
Обновлено вчера в 11:31
Армия и оружие
ВСУшник открыл стрельбу в центре Одессы
Стрелявший оказался офицером ВСУ, сообщает пресс-служба полиции.
Обновлено вчера в 20:27
Армия и оружие
Боевик АТО: «Расстрелы мирных списывали на сепаратистов»
Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие
Летные испытания ракеты для нового «Панциря» завершатся в течение месяца
Летные испытания ракеты для новой версии зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", предназначенной для борьбы с беспилотниками, завершат до конца 2018 года, сказано в материалах, размещенных на сайте госзакупок.
Обновлено в 01:59