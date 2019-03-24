Общество

В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактовRT на русском 02:13

Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов. Среди находок отмечены в том числе курительные трубки, кухонная утварь, монеты.
Читать в источнике
с чего всё началось

Археологи нашли на раскопках в Ханском дворце в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов

Археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов, среди которых фрагменты строительных материалов, курительные трубки, кухонная и столовая утварь, монеты, в ходе первых полномасштабных раскопок на территории Ханского дворца в Бахчисарае, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, декан исторического факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Александр Герцен.
ТАСС01:21

Подробнее о событии

Тысячи артефактов нашли археологи в Бахчисарае

КП - Крым08:38

В Крыму на территории Ханского дворца проводят раскопки перед реставрацией

РИА Новости04:40

Археологи нашли на раскопках в Ханском дворце в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов

ТАСС01:21

В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов

RT на русском02:13

Более 10 тыс. артефактов нашли при раскопках в Ханском дворце в Бахчисарае

Известия01:33

Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае

Газета.Ru03:58

Более 10 тысяч артефактов найдены при раскопках в Ханском дворце в Бахчисарае

РЕН ТВ01:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Политика

В Петербурге начался митинг «За свободные выборы»

Обновлено в 07:00
Спорт

Биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира

Обновлено в 09:44
Политика

Нетаньяху полетел в США благодарить Трампа за Голаны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где собирается благодарить президента США Дональда Трампа за готовность признать Голанские высоты частью еврейского государства.
Обновлено в 04:37
Футбол

Назван состав сборной России на матч с Казахстаном

Тренерский штаб сборной России обнародовал стартовый состав команды на отборочный матч против Казахстана.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в Киеве

Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Общество

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львы мечутся, Козероги скучают

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львы мечутся, Козероги скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Общество

Известный астролог рассказала, как Уран изменит жизнь каждого

Астролог Василиса Володина в своем Instagram-аккаунте сообщила, что в начале марта Уран занял позицию в знаке Тельца.
Обновлено в 07:35
Авто

Бывшие инженеры АЗЛК рассказали о несостоявшемся проекте «Велар»

Обновлено в 11:43
Происшествия

Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт

Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта. Экипажу удалось встать в нескольких километрах от побережья Норвегии.
Обновлено в 11:57
Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молния

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Политика

В Белграде сербские радикалы сожгли флаги НАТО и ЕС

Флаги НАТО и ЕС были сожжены на демонстрации в Белграде лидером Сербской радикальной партии Воиславом Шешелем 24 марта, передает агентство Tanjug.
Обновлено в 11:45
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Религия

В РПЦ операции по смене пола назвали преступлением

Обновлено вчера в 08:45
Общество

Жители Улан-Удэ вышли на митинг в защиту Байкала

Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Актер Панин объяснил слова о ненависти к России

Обновлено в 01:58
Наука

Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем.
Обновлено в 09:25
Путешествия

Названы страны, куда сложнее всего получить визу

Пакистан, хотя и находится ближе к России, но здесь свои порядки в получении визы.
Обновлено в 11:59
Политика

В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за доклада Мюллера

Шифф отметил, что в настоящий момент еще рано говорить, что конгресс отклонит идею импичмента Трампа по завершении расследования.
Обновлено в 11:55
Здоровье

Ученые рассказали о вреде «пассивного алкоголизма»

По словам ученого Людвига Крауса, опасность пассивного алкоголизма недооценена, и перечисленные последствия не единственные при употреблении алкоголя во время беременности.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

ЦОДД призывает столичных водителей к осторожности из-за снегопада

Обновлено в 06:53
Происшествия

Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки

Обновлено вчера в 19:11
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Спорт

Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг

Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.
Обновлено в 06:20
Технологии

Илон Маск обновит браузер для Tesla

Обновлено в 10:56
Экономика

Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России

Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Политика

Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в воскресенье, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме

Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.
Обновлено в 09:16
Общество

Москвичей предупредили о возвращении зимы

Обновлено вчера в 22:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герцен Александр Иванович
Русский публицист
Русский публицист-революционер, писатель, педагог и философ. Герцен принадлежал к числу крайних левых политиков и критиков монархического устройства в России, выступая за социалистические преобразования, добиваться которых Герцен предлагал путём революционных восстаний.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное