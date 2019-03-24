В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактовRT на русском 02:13

Археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов, среди которых фрагменты строительных материалов, курительные трубки, кухонная и столовая утварь, монеты, в ходе первых полномасштабных раскопок на территории Ханского дворца в Бахчисарае, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, декан исторического факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Александр Герцен.

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Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов. Среди находок отмечены в том числе курительные трубки, кухонная утварь, монеты.

В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов

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