Общество
В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактовRT на русском 02:13
Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов. Среди находок отмечены в том числе курительные трубки, кухонная утварь, монеты.
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Археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов, среди которых фрагменты строительных материалов, курительные трубки, кухонная и столовая утварь, монеты, в ходе первых полномасштабных раскопок на территории Ханского дворца в Бахчисарае, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, декан исторического факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Александр Герцен.ТАСС01:21
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