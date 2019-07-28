Общество
В Байкальске объявлен режим ЧС из-за возможного наводненияМосковский Комсомолец 07:13
Из-за угрозы наводнения в Байкальске в Иркутской области введен режим ЧС, сообщил глава администрации города Василий Темгеневский.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:56, Вашингтон
Армия и оружие
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
Обновлено в 04:17
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Общество
Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов
Львы Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы во Франции
В результате стрельбы в департаменте Вар на юго-востоке Франции погибли три человека, один получил ранения.
Обновлено в 17:58
Футбол
ЦСКА поборется с «Болоньей» за полузащитника ПСВ, пишут СМИ
Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 18:16
Армия и оружие
Без «Щита». Служба и смерть в еще одной частной военной компании, которой в России официально нет
"Новая газета" выяснила: убитые работали на частную военную компанию, с 2018 года обосновавшуюся в подмосковной Кубинке, под крылом знаменитой 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа ВДВ.
Обновлено в 17:15
Здоровье
В Волгоградской области на паллиативную помощь выделят свыше 100 млн
В 2019 году для развития паллиативной службы в регионе закупят свыше 400 000 единиц оборудования и расходных материалов, а также средства для ухода и лекарства.
Обновлено в 11:36
Культура
Новые замыслы
Главная презентация нового номера прошла в легендарном доме в начале этого лета.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Екатерина Климова провела время с избранницей бывшего мужа
Популярная актриса отправилась на прогулку в компании дочери и новой пассии экс-супруга, Еленой Бирюковой.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Обновлено в 10:29
Авто
Первый серийный гиперкар SSC Tuatara представят в августе
В августе 2019 года на автомобильной неделе в Монтерее ключи от первого серийного автомобиля SSC Tuatara будут переданы счастливому владельцу.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ
Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:07
Политика
Трамп назвал имя кандидата на пост директора нацразведки США
Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатуру конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа на должность директора национальной разведки США.
Обновлено в 18:16
Игры
Sony представила трейлер игры по сериалу «Доктор Кто»
Обновлено в 10:09
Политика
Сирия планирует укрепить сотрудничество с Белоруссией
Власти Белоруссии и Сирии договорились в августе провести на правительственном уровне заседание по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
Обновлено в 16:45
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Политика
Помпео заявил, что Тегеран отказал ему в визите в Иран
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что предлагал руководству Ирана отправиться в эту страну для переговоров, а также выступить по местному телевидению, однако это предложение было встречено отказом со стороны Тегерана.
Обновлено в 18:55
Футбол
«Спартак» поздравил Кутепова с 26-летием
Пресс-служба "Спартака" поздравила защитника Илью Кутепова с 26-летием. Кутепов выступает за красно-белых с декабря 2012-го.
Обновлено в 17:24
Гаджеты
Ценник на смартфон Meizu 16Xs стартует с 22,99 тыс. рублей
По предварительной информации, стоимость новинки составит 22,99 тыс. рублей за модификацию с объёмом памяти в 64 гигабайта.
Обновлено в 14:52
Кино
Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение
Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
Обновлено в 09:35
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова никогда не стеснялась своего возраста
Актриса призналась, что никогда не стеснялась возраста, а в молодости хотела накинуть себе несколько лет.
Обновлено в 04:33
Политика
Глава СПЧ призвал Норвегию разрешить поиски на месте гибели Героя СССР
Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал посла Норвегии Руне Ресанада оказать содействие в получении разрешения на поисковые работы на месте гибели Героя Советского Союза лётчика Евгения Францева.
Обновлено в 12:52
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:10
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено в 08:43
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Автоспорт
Кристиан Хорнер: «Квят провел зрелую гонку»
Обновлено в 15:29