Общество
В Байкальске из-за паводков введен режим ЧСREGNUM 07:09
В городе Байкальске Иркутской области из-за паводка введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сегодня, 28 июля, сообщил журналистам мэр Байкальска Василий Тамгеневский.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:23, Вашингтон
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