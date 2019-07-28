Общество
В Байкальске из-за паводка обрушился мостРБК 09:26
Мэр города Василий Темгеневский рассказал ТАСС, что мост на реке Солзан обрушился из-за паводка. По его словам, он соединяет микрорайон Гагарина с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом. Мэр отметил, что мост также является резервным выходом на федеральную трассу «Байкал».
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