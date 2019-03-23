Экономика
В Азове и Таганроге построят три зерновых терминалаПанорама Ростова-на-Дону вчера в 10:09
Три мощных морских зерновых терминала построят в этом году в Ростовской области. О проекте сообщила замминистра сельского хозяйства региона Ольга Горбанева на общественных слушаниях, где обсуждались меры по поддержке АПК.
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Политика
Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийства
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в подготовке покушения на себя.
Обновлено в 03:30
Экономика
Nokia отказалась от новых проектов в Иране
Согласно отчёту Nokia, компания выполнит имеющиеся договорные обязательства, но не будет заключать новых контрактов в 2019 году.
Обновлено в 06:07
Политика
Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования
Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Обновлено в 01:31
Общество
Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
В США оценили видео с российским Су-35С в Сирии
Видеоролик с полетами российского Су-35С над Сирией стал поводом для американских СМИ обратить внимание на этот глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".
Обновлено в 04:53
Политика
Назначен новый госсекретарь Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил госсекретарем республики Марата Тажина.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства»*, а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Мали более 130 человек убиты неизвестными
Обновлено вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Отец Бритни Спирс запрещает ей выходить замуж
Отец 37-летней Бритни Спирс запрещает ей выходить замуж.
Обновлено 22 марта в 09:52
Происшествия
Торговые центры Петербурга «заминировали» звонками с Украины
Торговые центры Петербурга 23 марта «заминировали» звонками с Украины.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско
Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Политика
В Таиланде начались выборы в парламент страны
В Таиланде начались первые после военного переворота 2014 года выборы в парламент страны.
Обновлено в 02:08
Общество
На Землю надвигается магнитная буря
Обновлено в 04:06
Политика
20-летие трагедии: Запад не усвоил урок «силовой хирургии»
В НАТО не учли уроки драматических событий 20-летней давности на Балканах, когда бомбардировками и ракетами были разрушены объекты критической гражданской инфраструктуры, а мирные граждане стали "побочным ущербом".
Обновлено в 06:05
Политика
ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»
Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Водителей в Москве просят быть бдительнее на дорогах из-за снегопада
Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за снегопада и гололеда.
Обновлено в 04:17
Космос
Два спутника ГЛОНАСС-М возобновили работу
Два навигационных спутника ГЛОНАСС-М с системными номерами 720 и 745 вновь заработали.
Обновлено в 03:55
Спорт
Загитова завершила ЧМ в образе Лары Крофт
Победительница чемпионата мира — 2019 в Сайтаме российская фигуристка Алина Загитова в последний день мирового первенства продемонстрировала показательный номер в образе героини голливудского фильма Лары Крофт.
Обновлено в 05:31
Футбол
Кроос и Нойер сыграют с Голландией с первых минут
Мануэль Нойер и Тони Кроос обязательно выйдут в стартовом составе. Я дал Тони отдохнуть, хотя он хотел играть против Сербии.
Обновлено вчера в 16:53
Спорт
Йохауг призналась, что не хотела сшибать Непряеву
Обновлено в 03:25
Футбол
Ван Дейк вспомнил, как написал завещание и посмотрел в глаза смерти
Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк вспомнил свои проблемы со здоровьем десятилетней давности.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером
Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой по группе
Участница знаменитой британской группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой Джери Холливэлл.
Обновлено вчера в 23:06