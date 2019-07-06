Происшествия
Два человека погибли при взрыве в воинской части в АзербайджанеИзвестия 04:20
В воинской части в Азербайджане произошел взрыв утром 6 июля. По данным минобороны страны, погибли двое военнослужащих, еще один тяжело ранен.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
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В Черном море перевернулся катамаран
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Происшествия
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Местонахождение денег устанавливают полицейские Сотрудница банка, подозреваемая в хищении более 20 млн рублей, в четверг, 4 июля, задержана в Казани, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Происшествия
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Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих
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Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
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Погибших моряков АС-31 хоронили рядом с подводниками подлодки «Курск», затонувшей в августе 2000 года.
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Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
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