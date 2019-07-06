Происшествия

Два человека погибли при взрыве в воинской части в АзербайджанеИзвестия 04:20

В воинской части в Азербайджане произошел взрыв утром 6 июля. По данным минобороны страны, погибли двое военнослужащих, еще один тяжело ранен.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Уголовное дело возбуждено после взрыва в воинской части Азербайджана

News.ru07:51

В Азербайджане возбудили дело по факту взрыва в воинской части

RT на русском06:50

В воинской части Минобороны произошел взрыв, есть погибшие

Sputnik Азербайджан04:39

Военная прокуратура Азербайджана завела дело после взрыва в воинской части

РИА Новости06:38

Два человека погибли при взрыве в воинской части в Азербайджане

РБК04:21

В результате взрыва в одной из воинских частей ВС Азербайджана погибли два человека

ТАСС04:20

Два человека погибли при взрыве в воинской части в Азербайджане

Известия04:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Происшествия

В Черном море перевернулся катамаран

Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

В Казани задержали кассира, похитившую более 20 млн рублей

Местонахождение денег устанавливают полицейские Сотрудница банка, подозреваемая в хищении более 20 млн рублей, в четверг, 4 июля, задержана в Казани, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено 04 июля в 17:09
Происшествия

В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний

По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Политика

Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Политика

Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Политика

Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом

После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок

Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
Обновлено в 11:06
Политика

Медведчук считает, что на Украине необходимо строить Европу

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что на Украине необходимо строить Европу.
Обновлено в 07:53
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Происшествия

В Подмосковье ребенок погиб в крупном ДТП

В Московской области девочка погибла в крупной автомобильной аварии.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине

Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Москве на акции в поддержку сестер Хачатурян прошли задержания

Обновлено в 10:45
Баскетбол

«Оклахома-Сити» обменяет Пола Джорджа в «Клипперс»

«Оклахома-Сити» и «Клипперс» договорились об обмене, в результате которого звездный форвард Пол Джордж станет игроком лос-анджелесского клуба.
Обновлено в 02:02
Игры

Bandai Namco анонсировала One Piece: Pirate Warriors 4

Над проектом под названием One Piece: Pirate Warriors 4 работает студия Omega Force. Подробностей об игре пока немного.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл разругались из-за крестных

Ранее были названы дата и место крещения сына принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 04:30
Футбол

Защитник «Реала» Тео Эрнандес перешел в «Милан»

Обновлено в 10:17
Происшествия

Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих

Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Число пропавших без вести при паводке в Иркутской области сократилось

Обновлено в 08:28
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Политика

Грузия надеется на продолжение торговли с Россией

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили на встрече с фермерами в субботу выразил надежду на прагматичный подход со стороны России к торговым отношениям с Грузией.
Обновлено в 11:15
Политика

Американского журналиста затравили за статью о Крыме

Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Спорт

Путин направил приветствие участникам ралли «Шелковый путь»

Президент России Владимир Путин направил приветствие гонщикам, организаторам и поклонникам международного ралли "Шелковый путь", передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Спорт

Баскетболистки сборной России не выступят на ОИ-2020

Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.
Обновлено в 11:06
Общество

Марафонские забеги пройдут по центру Москвы 22 сентября

Московский марафон, который будет включать маршруты на 42,2 и 10 км, пройдет в столице 22 сентября.
Обновлено в 06:58
Политика

Офис Зеленского объявил Украину мировым хабом контрабанды

Замглавы Офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил, что страна превратилась в «мировой хаб» по поставкам нелегальных сигарет в Европу.
Обновлено в 10:38
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено в 09:37
Общество

В субботу по центру Екатеринбурга проедет колонна байкеров

В 15:00 от «Космоса» стартует колонна байкеров. Мотоциклисты поедут по Ленина до Московской.
Обновлено вчера в 01:56
Армия и оружие

«Они не допустили катастрофы планетарного масштаба»: В Петербурге простились с погибшими на подлодке АС-31 моряками

Погибших моряков АС-31 хоронили рядом с подводниками подлодки «Курск», затонувшей в августе 2000 года.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Главное