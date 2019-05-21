В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в БакуRT на русском 14:12

Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией. Ранее Мхитарян выразил сожаление, что не сможет сыграть в финале Лиги Европы.

В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку

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