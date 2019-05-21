Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в БакуRT на русском 14:12
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией. Ранее Мхитарян выразил сожаление, что не сможет сыграть в финале Лиги Европы.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 17:43, Ашберн
Хоккей
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Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой Швеции (7:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
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По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено в 04:23
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В Воронеж сегодня приезжает Дмитрий Медведев
Обновлено в 01:09
Политика
ВЦИОМ спросил о «негативе о Резнике» в предвыборном опросе
Респондентов просили выбрать из пяти кандидатов на выборах губернатора Петербурга: Александра Беглова (врио, пойдет как самовыдвиженец), Надежды Тихоновой («Справедливая Россия»), Олега Капитанова (ЛДПР), Михаила Амосова (самовыдвиженец), Владимира Бортко (КПРФ).
Обновлено в 12:58
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Происшествия
СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»
В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
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Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Как отмечается, их зарплаты были уменьшены на 10% с 1 мая 2015 года, но с 1 января этого года они вернулись к прежнему уровню.
Обновлено в 03:15
Общество
В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»
Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
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Злоумышленники нашли новый способ кражи денег у клиентов Сбербанка с помощью терминалов, сообщает URA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Обновлено 19 мая в 23:18
Технологии
Сервис по заказу такси Gett получил предупреждение ФАС
Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила о предупреждении, которое вынесено ООО «Геттакси Рус» (юрлицо сервиса заказа такси Gett).
Обновлено в 15:13
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Общество
Томск попал в список самых хамских городов России
Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
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Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов
Обновлено в 09:40
Политика
Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Культура
Бюст Иосифа Кобзона появился перед Институтом театрального искусства
Во вторник, 21 мая, перед Институтом театрального искусства имени Иосифа Кобзона состоялось торжественное открытие бюста великого артиста.
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В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 выставили в интернете на продажу
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу в интернете. Объявление появилось на одном из популярных сервисов частных объявлений.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
На севере Нигерии жертвами нападения бандитов стали более 26 человек.
Обновлено в 17:12
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Футбол
«Краснодар» ведет переговоры о трансфере хавбека «Зволле» Намли
Полузащитник «Зволле» Юнес Намли в межсезонье может перейти в «Краснодар».
Обновлено в 17:12
Политика
США ввели новые санкции против российских компаний
Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность, что постройка газопровода «Северный поток — 2» будет завершена, несмотря на возможные санкции США.
Обновлено в 10:45
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что США не собираются воевать с Ираном
Мы не собираемся воевать. Речь идет о защите наших интересов на Ближнем Востоке и проведении миссий", - сказал Шэнахан журналистам.
Обновлено в 16:29
Политика
Россиян разрешили пускать к родственникам в реанимацию
Обновлено в 08:03
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M20 выходит в России
Обновлено в 08:05