Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в БакуRT на русском вчера в 14:12
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией. Ранее Мхитарян выразил сожаление, что не сможет сыграть в финале Лиги Европы.
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У «Арсенала» и «Челси» нет претензий к олимпийскому стадиону в Баку – директор арены
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Реакция игроков «Арсенала» на решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал Лиги Европы. Видео
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 02:48, Ашберн
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