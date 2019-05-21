Футбол

В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в БакуRT на русском 14:12

Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией. Ранее Мхитарян выразил сожаление, что не сможет сыграть в финале Лиги Европы.
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Ассоциация футбольных федераций Азербайджана посчитала необоснованным решение Мхитаряна пропустить финал ЛЕ

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Футбольная ассоциация Азербайджана: «Огорчены безосновательным решением Мхитаряна не ехать в Баку»

Sports.ru12:18

Неспортивное испытание, или Что бы было, отправься Мхитарян в Баку

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В Азербайджане разочарованы решением «Арсенала» не брать Мхитаряна на финал ЛЕ

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Игроки «Арсенала» встретили решение Мхитаряна не ехать в Баку аплодисментами

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Реакция игроков «Арсенала» на решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал Лиги Европы. Видео

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Игроки «Арсенала» поприветствовали аплодисментами решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал ЛЕ

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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:08, Ашберн
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Энергетика

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План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
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Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
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Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
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Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
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