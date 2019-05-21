Футбол

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в БакуКоммерсантъ 15:16

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
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«Мы разочарованы». Ассоциация футбольных федераций Азербайджана ответила на решение Мхитаряна не играть в Баку

Телеканал 360°12:35

Игроки «Арсенала» поприветствовали аплодисментами решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал ЛЕ

Спорт-Экспресс13:52

УЕФА: несмотря на приложенные усилия, мы уважаем решение Мхитаряна и «Арсенала»

Чемпионат16:42

В Азербайджане разочарованы решением «Арсенала» не брать Мхитаряна на финал ЛЕ

Советский спорт11:49

«Арсенал» все же признал усилия Баку - официальное заявление УЕФА

Sputnik Азербайджан11:01

Реакция игроков «Арсенала» на решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал Лиги Европы. Видео

Sport24.ru13:55

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана посчитала необоснованным решение Мхитаряна пропустить финал ЛЕ

Матч ТВ15:39
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Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Армия и оружие

США дали Турции две недели на отказ от сделки с РФ по С-400

Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 17:55
Здоровье

Сотрудники республиканского медико-генетического центра в Махачкале отказываются переезжать в здание Перинатального центра

Генетики отказываются переезжать в здание Перинатального центра и считают, что это нанесёт ущерб лабораторной службы.
Обновлено в 16:35
Театры

Жену Михаила Боярского назначили худруком театра имени Ленсовета

Несколько дней назад стало известно о том, что супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан станет художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета.
Обновлено в 11:23
Хоккей

Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Здоровье

В Нижнекамске снижается статистика смертности от раковых заболеваний

Возможно именно благодаря бесплатным медицинским обследованиям в последние годы в Нижнекамске снижается статистика смертности от онкологических заболеваний.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Названа причина остановки трех поездов с людьми в московском метро

Обновлено в 14:22
Экономика

Коломойский проиграл суды на миллиарды гривен

Национальный банк Украины (НБУ) и "Приватбанк" выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен.
Обновлено в 16:31
Кино

Эмилия Кларк слушала речи Гитлера перед финалом «Игры престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая персонажа Дейнерис в сериале «Игра престолов», изучала речи фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера перед финалом шоу.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес

Актер сериала «Физрук» Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи

Максим Захаров обратился в программу «На самом деле», чтобы заставить актера пройти детектор лжи.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»

По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Общество

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Политика

Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
Обновлено в 11:36
Энергетика

Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Политика

Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Футбол

«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы

У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star

Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
Обновлено в 04:36
Космос

Луна пережила столкновение с карликовой планетой

Обновлено в 04:44
Гаджеты

Apple представила первый восьмиядерный MacBook Pro

Обновлено в 14:41
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Политика

В Воронеже ждут Дмитрия Медведева

Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес

Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда

Бывшая подруга герцогини поделилась откровенными воспоминаниями В недавнем интервью британская телеведущая Лиззи Канди прокомментировала личную жизнь своей бывшей близкой подруги Меган Маркл.
Обновлено в 07:02
Политика

Кремль объяснил повышение зарплат чиновников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о возвращении зарплат сотрудников администрации президента до прежнего уровня, пишет ТАСС.
Обновлено в 08:10
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
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