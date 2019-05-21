Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в БакуRT на русском 14:12
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией. Ранее Мхитарян выразил сожаление, что не сможет сыграть в финале Лиги Европы.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
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Авто
В Тольятти начнут производить электромобили
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Авто
АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере
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Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
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Сын обнародовал редкие фотографии Любови Полищук в день ее рождения
Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
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Экономика
Чесночные фермеры США радуются торговой войне с Китаем
Производители чеснока из США, в отличие от миллионов других американских фермеров, приветствуют не только последнюю экономическую атаку своего президента Дональда Трампа на КНР, но торговую войну между Вашингтоном и Пекином в целом.
Обновлено в 13:59
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера объявили о банкротстве
Внешнее управление введено в 25 заведениях Известный британский повар, телеведущий и ресторатор Джейми Оливер объявил о банкротстве своих 25 ресторанов в Великобритании.
Обновлено в 13:14
Общество
Уникальный и удобный для жизни: пять причин не уезжать из Новокузнецка
Редакция ВашГород.ру решила вспомнить и назвать несколько позитивных причин, почему всё-таки стоит остаться в городе.
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Армия и оружие
Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим
Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
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Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Авто
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Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
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ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV) С самого утра Овен рискует с головой уйти в решение своих текущих вопросов.
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Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном смену власти на Украине
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Здоровье
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Группу в "Вайбере" "Пострадавшие ДКБ Модогоева" создал Антон Котенко. Его четырёхмесячный сын Захар попал в больницу с бронхитом 30 января.
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Сильный смерч прошел во вторник недалеко от польского Люблина и повредил 120 зданий, один человек ранен, сообщает радиостанция RMFFM.
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Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.
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Общество
Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов
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Apple представила первый восьмиядерный MacBook Pro
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Наука
Лучше врачей распознает рак легких искусственный интеллект от Google
Искусственный интеллект от американской компании Google распознает злокачественна тленный рак легких не хуже медика, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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