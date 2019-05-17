Футбол
В Азербайджане гарантируют безопасность Мхитаряна в финале Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 03:55
Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов гарантирует, что полузащитнику "Арсенала" Генриху Мхитаряну будет обеспечена безопасность во время финала Лиги Европы в Баку. "Канониры" в финальном матче встретятся с "Челси" 29 мая.
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АФФ Азербайджана гарантирует безопасность Мхитаряну во время финала Лиги Европы
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