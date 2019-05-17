Футбол

В Азербайджане гарантируют безопасность Мхитаряна в БакуЕвро-футбол.ру 06:33

Генеральный секретарь Федерации футбола Азербайджана Эльхан Мамедов уверяет, что безопасности Генриха Мхитаряна в Баку ничего не угрожает.
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В Азербайджане гарантируют безопасность Мхитаряна в финале Лиги Европы

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Федерация футбола Азербайджана пообещала Мхитаряну безопасность

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СМИ опубликовали проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Рады.
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В строгих черных нарядах показались Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Пенелопа Крус предстала в длинном бело-голубом платье, Виктория Боня прошла в экстравагантном блестящем костюме, а Росси ди Пальма была в наряде, словно с бразильского карнавала.
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Спорт

Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий

Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.
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Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Музыка

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Российский певец Сергей Лазарев уступил место в тройке лидеров международного музыкального конкурса Евровидение, спустившись на седьмую строчку.
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Подписчики публикуют под снимком поздравления и комплименты: «Королева, с днем рождения!», «Наша шикарная, великолепная девочка с точеной фигурой и обворожительной улыбкой», «Ты взрослеешь и становишься все прекраснее», «С днем рождения, королева фигурного катания!», «Непревзойденная и неповторимая, самая лучшая».
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Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь

В провинции Накхон Ратчасима, на северо-востоке Таиланда, собака обнаружила среди поля похороненного заживо новорожденного ребенка.
Обновлено вчера в 13:54
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
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Стало известно, кто купил имя Егора Крида за 250 миллионов рублей

Сумма сделки составила 250 миллионов рублей. Некоторые издания сообщают, что бизнесмена на сделку уговорила его супруга Карина.
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Юлия Ковальчук разместила в Instagram фото в бикини.
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Политика

Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку

Климкин пояснил, что уже написал заявление и готовится подать его в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник 20 мая.
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Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками

Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.
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Премьеры недели: убийцы, шерифы, французы и покемоны

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Олег Газманов ночует с женой в разных комнатах

Певец рассказал о том, как боролся с опухолью, которая появилась на голосовых связках, почему спит с женой в разных комнатах и чувствует ли вину перед матерью своего сына Родиона.
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Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном

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Интервью с Алексеем Миранчуком про Головина, Лигу чемпионов и Кубок России

Перед нашим интервью Алексей с ходу, смеясь, сказал: «Парни, готовьтесь — говорить буду то же самое, что и всегда».
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Космос

Индия планирует отправить в космос семь научных миссий

Индийская организация космических исследований (ISRO) в ближайшие десять лет планирует отправить семь космических миссий для изучения Солнечной системы и пространства за ее пределами, пишет газета Times of India со ссылкой на главу ISRO.
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В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

В Татарстане синоптики ожидают заморозки до двух градусов ниже нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
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В России начато создание дрейфующей ледовой станции для Арктики

Представители института сообщили: «Данная система станет прототипом российских дрейфующих океанологических ледовых станций, которые обеспечат оперативное наблюдение за состоянием морской среды арктических акваторий, в том числе по трассе Северного морского пути, в целях экологически устойчивого развития региона».
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Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
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Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено 16 мая в 21:33
Политика

На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:59
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