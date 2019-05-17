Футбол
В Азербайджане гарантируют безопасность Мхитаряна в БакуЕвро-футбол.ру 06:33
Генеральный секретарь Федерации футбола Азербайджана Эльхан Мамедов уверяет, что безопасности Генриха Мхитаряна в Баку ничего не угрожает.
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АФФ Азербайджана гарантирует безопасность Мхитаряну во время финала Лиги Европы
Чемпионатвчера в 17:36
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