Политика

В Австрии впервые канцлером стала женщинаВечерний курьер 15:57

Результатом политического кризиса в Австрии стало назначение на должность канцлера страны Бригитты Бирляйн. Назначение женщины на этот пост произошло впервые в истории Австрии. Правда, она занимает этот пост временно.
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с чего всё началось
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн временным канцлером страны, передает
 издание Kronen Zeitung.
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Эхо Москвы13:00

Правительство Австрии впервые в истории возглавила женщина

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Газета.Ru17:37

Канцлером Австрии впервые станет женщина

ТАСС09:37

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РИА Новости11:13
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 20:22, Ашберн
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