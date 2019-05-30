В Австрии впервые канцлером стала женщинаВечерний курьер 15:57

с чего всё началось

Результатом политического кризиса в Австрии стало назначение на должность канцлера страны Бригитты Бирляйн. Назначение женщины на этот пост произошло впервые в истории Австрии. Правда, она занимает этот пост временно.

Общество В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.

Экономика Китай перестал покупать сою в США Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.

Политика Хиллари Клинтон решила заняться съемками фильмов Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон вместе со своей дочерью Челси собираются создать продюсерскую компанию для телевизионных проектов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

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Экономика Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.

Хоккей CМИ: «Торонто» может обменять хоккеиста Зайцева Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, «Торонто» изучает варианты обмена российского защитника Никиты Зайцева.

Гаджеты Смартфон Motorola Moto Z4 проверили в бенчмарке Geekbench Смартфон Moto Z4 в результате тестирования набрал 2346 баллов в одноядерном тесте и 6248 баллов в многоядерном тесте, что соответствует показателям GeekBench других моделей на базе Snapdragon 675: Redmi Note 7 Pro и Samsung Galaxy A70.

Авто Из Lada сделали дом на колесах Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.

Шоу-бизнес Об уходе Дроздовой рассказал Певцов Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.

Шоу-бизнес Виктория Исакова впервые показала маленькую дочь Виктория всячески охраняет девочку от досужего интереса, любопытных взглядов.

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