Политика

Парламент Австрии одобрил вотум недоверия канцлеру и правительствуНациональная служба новостей вчера в 10:24

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и всему кабинету министров, передает ТАСС. Депутаты приняли такое решение на фоне правительственного кризиса в связи с отставкой бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
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Что произошло за день: понедельник, 27 мая

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Парламент Австрии вынес канцлеру Курцу вотум недоверия

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Курц выигрывает и уходит

BFM.ruвчера в 15:40
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Общество

На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти

В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
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Турецкие военные ожидают прибытие в страну российского технического персонала, который проведет монтаж и установку ЗРК С-400.
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Происшествия

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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
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Энергетика

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Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами

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Представители испанских военных рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M в составе воздушной полиции НАТО перехватили самолеты российских ВВС после того, как последние вошли в воздушное пространство "восточного фланга" альянса.
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский государственный и политический деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года. Министр иностранных дел Австрии с 16 декабря 2013 года. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
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Хайнц-Кристиан Штрахе
Австрийский политик
Австрийский политический деятель, лидер Австрийской партии свободы с 23 апреля 2005 года. Вице-канцлер Австрии и федеральный министр спорта с 18 декабря 2017 года, в кабинете Себастьяна Курца.
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