Политика
Парламент Австрии одобрил вотум недоверия канцлеру и правительствуНациональная служба новостей вчера в 10:24
Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и всему кабинету министров, передает ТАСС. Депутаты приняли такое решение на фоне правительственного кризиса в связи с отставкой бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
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Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В Уфе иномарка сбила насмерть девятилетнего велосипедиста
Утром 28 мая в центре Уфы женщина сбила девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии.
Обновлено в 02:10
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили
Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
В 30-м туре чемпионата России 21-летний форвард забил два гола в матче против «Крыльев Советов» (6:0). Напомним, Чалов по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Общество
На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти
В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие
В Турции ожидают прибытие российских специалистов для установки С-400
Турецкие военные ожидают прибытие в страну российского технического персонала, который проведет монтаж и установку ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $70,21 за баррель
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК составляет $70,21 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:47
Гаджеты
AMD показала, на что способен её флагманский 64-ядерный процессор
Сравнивали два CPU AMD с системой из двух 28-ядерных CPU Intel Xeon Platinum 8280.
Обновлено вчера в 03:00
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено вчера в 00:00
Общество
Минпромторг: Идея сдачи бутылок в магазинах противоречит СанПиНам
В Минпромторге рассмотрели вопрос об обязанности магазинов принимать тару, в том числе стеклянную, от потребителей для повторного использования и, в целом, поддержали идею.
Обновлено в 02:32
Политика
Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива
Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено вчера в 16:16
Наука
Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами
Обновлено вчера в 07:19
Политика
Медведев отменил роуминг в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Общество
В Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала года
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала 2019 года.
Обновлено в 01:36
Экономика
Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах
После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Мост в Киеве продолжает трескаться
Пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, был открыт 25 мая.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
В Хабаровске семилетний ребенок упал в коллектор с горячей водой
В коллектор с горячей водой, расположенный в Железнодорожном районе Хабаровска, провалился вечером 27 мая семилетний ребенок.
Обновлено в 01:53
Общество
Мэрия Екатеринбурга составила список мест под храм Св. Екатерины
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Перехваченные НАТО российские истребители попали на фото
Представители испанских военных рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M в составе воздушной полиции НАТО перехватили самолеты российских ВВС после того, как последние вошли в воздушное пространство "восточного фланга" альянса.
Обновлено вчера в 09:11
Общество
«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Специалисты «Роскачества» рассказали, как правильно выбрать мороженое.
Обновлено в 02:28
Общество
Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14