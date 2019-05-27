Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительствуНезависимая газета вчера в 10:43
Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца- Кристиана Штрахе.
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Хоккей
«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Политика
В Киеве потребовали назвать время и место выдачи арестованных моряков
В понедельник, 27 мая, Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста моряков. Заявление украинского МИД тем временем бурно обсуждают в Сети.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека
Обновлено вчера в 23:57
Наука
Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи
Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16
Политика
На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФ
Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что санкции Евросоюза против России не действуют. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:32
Транспорт
Таксистам могут запретить работать на старых автомобилях
Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал, что ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси внесены поправки, которые запретят таксистам работать на легковых авто, чей срок эксплуатации превышает семь лет.
Обновлено вчера в 02:52
Авто
BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения
Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено вчера в 02:44
Политика
Постпред РФ в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в ПАСЕ
Делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма Постпред РФ в Совете Европы Иван Солтановский заявил, что российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы в том случае, если организация создаст равные условия для всех стран-участниц, пишет Известия.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Министр предложил вообще отменить пенсии
Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва спела для дочери свой хит «Куда уходит детство»
За кадром Алла Пугачёва раскачивает качели и поёт девочке одну их своих самых известных песен.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт
Как рассказал соавтор ИА Sakh.com, в здание вокзала стали пускать людей. Пресс-служба аэропорта также сообщила об отбое тревоги.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Медведев отменил роуминг в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить Superjet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Политика
Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили
Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Общество
На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти
В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных
В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено вчера в 06:57
Общество
Врио губернатора Петербурга отчитался о доходах за 2018 год
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов задекларировал по итогам 2018 года доход в размере 6,1 млн рублей.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Минобороны хочет ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России предложило ужесточить правила призыва в армию на срочную службу путем изменения процедуры прохождения медицинской комиссии в военкоматах.
Обновлено 26 мая в 21:50
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Новый министр труда Щеглова объяснила, почему надо жить в Забайкалье
Новый министр труда и социальной защиты Инна Щеглова на своей первой пресс-конференции 28 мая объяснила, почему нужно жить в Забайкалье.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Энергетика
Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль
Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на АЗС в европейской части России с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Абэ заявил о «небывалой мощи» японо-американского союза
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Буянивший в самолете из-за отказа попасть в бизнес-класс житель Приморья отправлен на лечение
Суд в Приморье назначил шесть месяцев принудительного лечения авиадебоширу, который на борту самолета устроил погром из-за отказа пересадить его из "эконома" в "бизнес-класс".
Обновлено в 00:57
Общество
Синоптики прогнозируют спад жары в Москве 1-2 июня
Жаркая погода, которая ожидается в Москве 29-31 мая, понизится на шесть-семь градусов 1-2 июня, в первые летние выходные.
Обновлено в 00:03
Экономика
Италии грозит штраф в 3,5 млрд евро за превышение лимита госдолга
Для Италии штраф может составить почти 3,5 млрд евро.
Обновлено вчера в 12:22
Футбол
Кейн: «Чувствую себя хорошо, готов сыграть в финале»
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн заявил, что он готов сыграть в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 13:31