Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительствуНезависимая газета вчера в 10:43

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца- Кристиана Штрахе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Парламент Австрии вынес канцлеру Курцу вотум недоверия

Взгляд.рувчера в 19:40

Курц выигрывает и уходит

BFM.ruвчера в 15:40

Правительство Австрии сегодня будет официально отправлено в отставку

Эхо Москвывчера в 23:25

Парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству Себастьяна Курца

RT на русскомвчера в 14:26

Что произошло за день: понедельник, 27 мая

Интерфаксвчера в 13:50

Курц пообещал поддержать переходное правительство президента

Известиявчера в 13:24

Курц из-за вотума недоверия временно станет самым недолгим канцлером в истории Австрии

ТАССвчера в 20:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Хоккей

«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Политика

В Киеве потребовали назвать время и место выдачи арестованных моряков

В понедельник, 27 мая, Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста моряков. Заявление украинского МИД тем временем бурно обсуждают в Сети.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека

Обновлено вчера в 23:57
Наука

Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи

Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16
Политика

На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФ

Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что санкции Евросоюза против России не действуют. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:32
Транспорт

Таксистам могут запретить работать на старых автомобилях

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал, что ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси внесены поправки, которые запретят таксистам работать на легковых авто, чей срок эксплуатации превышает семь лет.
Обновлено вчера в 02:52
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено вчера в 02:44
Политика

Постпред РФ в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в ПАСЕ

Делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма Постпред РФ в Совете Европы Иван Солтановский заявил, что российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы в том случае, если организация создаст равные условия для всех стран-участниц, пишет Известия.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Министр предложил вообще отменить пенсии

Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва спела для дочери свой хит «Куда уходит детство»

За кадром Алла Пугачёва раскачивает качели и поёт девочке одну их своих самых известных песен.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт

Как рассказал соавтор ИА Sakh.com, в здание вокзала стали пускать людей. Пресс-служба аэропорта также сообщила об отбое тревоги.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Медведев отменил роуминг в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

Авиакомпании попросили Минтранс проверить Superjet 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Политика

Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили

Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Обновлено в 00:13
Общество

На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти

В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных

В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено вчера в 06:57
Общество

Врио губернатора Петербурга отчитался о доходах за 2018 год

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов задекларировал по итогам 2018 года доход в размере 6,1 млн рублей.
Обновлено вчера в 19:23
Политика

Минобороны хочет ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России предложило ужесточить правила призыва в армию на срочную службу путем изменения процедуры прохождения медицинской комиссии в военкоматах.
Обновлено 26 мая в 21:50
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Общество

Новый министр труда Щеглова объяснила, почему надо жить в Забайкалье

Новый министр труда и социальной защиты Инна Щеглова на своей первой пресс-конференции 28 мая объяснила, почему нужно жить в Забайкалье.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Энергетика

Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль

Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на АЗС в европейской части России с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Абэ заявил о «небывалой мощи» японо-американского союза

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Буянивший в самолете из-за отказа попасть в бизнес-класс житель Приморья отправлен на лечение

Суд в Приморье назначил шесть месяцев принудительного лечения авиадебоширу, который на борту самолета устроил погром из-за отказа пересадить его из "эконома" в "бизнес-класс".
Обновлено в 00:57
Общество

Синоптики прогнозируют спад жары в Москве 1-2 июня

Жаркая погода, которая ожидается в Москве 29-31 мая, понизится на шесть-семь градусов 1-2 июня, в первые летние выходные.
Обновлено в 00:03
Экономика

Италии грозит штраф в 3,5 млрд евро за превышение лимита госдолга

Для Италии штраф может составить почти 3,5 млрд евро.
Обновлено вчера в 12:22
Футбол

Кейн: «Чувствую себя хорошо, готов сыграть в финале»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн заявил, что он готов сыграть в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский государственный и политический деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года. Министр иностранных дел Австрии с 16 декабря 2013 года. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хайнц-Кристиан Штрахе
Австрийский политик
Австрийский политический деятель, лидер Австрийской партии свободы с 23 апреля 2005 года. Вице-канцлер Австрии и федеральный министр спорта с 18 декабря 2017 года, в кабинете Себастьяна Курца.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное