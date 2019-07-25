Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянинаИнтерфакс 14:01
На сайте австрийского МВД разыскиваемый россиянин значится как Игорь Егорович Зайцев. Его подозревают в том, что он "действовал в ущерб республике Австрия в пользу российской военной разведки ГРУ".
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с чего всё началось
МВД Австрии объявило в международный розыск 65-летнего Игоря Егоровича Зайцева, предположительно офицера Главного управления Генштаба ВС (ранее ГРУ), говорится на сайте министерства.Новая газета13:41
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