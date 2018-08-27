Политика

В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянинаИнтерфакс вчера в 14:01

На сайте австрийского МВД разыскиваемый россиянин значится как Игорь Егорович Зайцев. Его подозревают в том, что он "действовал в ущерб республике Австрия в пользу российской военной разведки ГРУ".
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с чего всё началось
МВД Австрии объявило в международный розыск 65-летнего Игоря Егоровича Зайцева, предположительно офицера Главного управления Генштаба ВС (ранее ГРУ), говорится
 на сайте министерства.
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