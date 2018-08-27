с чего всё началось

На сайте австрийского МВД разыскиваемый россиянин значится как Игорь Егорович Зайцев. Его подозревают в том, что он "действовал в ущерб республике Австрия в пользу российской военной разведки ГРУ".

В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина

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