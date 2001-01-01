Футбол
«Ростов» начал тренировочный сбор в АвстрииDonDay - Новочеркасск 05:33
Тренерский штаб и игроки футбольного клуба «Ростов» 22 июня улетели в Австрию, где начался предсезонный учебно-тренировочный сбор. На тренировках в австрийском городе Грац занимаются футболисты основного состава, лучшие игроки «молодежки» и приглашенные игроки, находящиеся на просмотре.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
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Фрэнк Лэмпард официально займёт должность главного тренера «Челси» в ближайшие 48 часов.
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Наука
Ученые определили опасную дозу алкоголя
После употребления малых доз алкоголя испытуемые были уверены, что они контролируют ситуацию, однако на самом деле все было не так.
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В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона
Обновлено в 02:44
Политика
Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ
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В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
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Происшествия
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Финансы
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Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
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Обновлено в 02:06
Путешествия
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В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 05:08
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Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Эксперты Bank of America считают, что Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время.
Обновлено в 04:04
Наука
В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком
Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Эксперт объяснил значение фирменного жеста Ольги Бузовой
Обновлено в 00:26
Общество
Васильева анонсировала снижение отчётной нагрузки на школьных учителей
Для школьных учителей в России хотят оставить четыре отчётных документа — рабочую программу по предметам, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник, заявила министр просвещения Ольга Васильева, передаёт РИА «Новости».
Обновлено в 04:56
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
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Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета
На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Политика
Грозящие Ирану санкциями Штаты обостряют ситуацию, говорит Рябков
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты, грозя новыми санкциями Ирану, идут на осознанное обострение ситуации.
Обновлено в 05:00
Политика
Россия назвала условие сохранения транзита газа через Украину
Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 00:25
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Происшествия
СК назвал имя напавшего на силовиков в Грозном
Управление СК по Чечне назвало имя напавшего на полицейского и росгвардейца в центре Грозного. Им оказался 21-летний Ахмед Барзаев.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Обновлено вчера в 05:06
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Керченском проливе теплоход сел на мель
Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:05