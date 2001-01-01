Футбол

«Ростов» начал тренировочный сбор в АвстрииDonDay - Новочеркасск 05:33

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Тренерский штаб и игроки футбольного клуба «Ростов» 22 июня улетели в Австрию, где начался предсезонный учебно-тренировочный сбор. На тренировках в австрийском городе Грац занимаются футболисты основного состава, лучшие игроки «молодежки» и приглашенные игроки, находящиеся на просмотре.
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