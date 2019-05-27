Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительствуНезависимая газета вчера в 10:43

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца- Кристиана Штрахе.

Гаджеты «Дешевого монстра» Xiaomi Redmi K20 показали на видео Из китайских социальных сетей на YouTube просочилось официальное рекламное видео нового смартфона Redmi K20 от Xiaomi, который компания официально анонсирует во вторник, 28 мая.

Происшествия Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.

Авто В Сети появилось фото Kia Xceed без камуфляжа Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.

Политика Новоизбранный президент Литвы рассказал о будущих отношениях с Россией Отношения Литвы и России в дальнейшем вряд ли поменяются, так как Вильнюс не хочет «предавать» украинских партнеров.

Политика Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

Политика Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.

Экономика Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Происшествия Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.

Политика Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.

Авто Опубликованы новые фото пикапа на базе Lada Vesta Цены на грузовую «Гранту» начинаются от 682 тысяч рублей, но очевидно, что на базе «Весты» такой пикап обошелся бы дороже.

Политика Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.

Происшествия Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7 Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.

Происшествия В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников В японском городе Кавасаки неизвестный напал на группу школьников на остановке автобуса, сообщает Japan Times.

Гаджеты Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.

Происшествия Полиция устроила облаву на томского «вора в законе» «В ходе расследования установлено, что житель Томска, находясь на территории города и области, имея статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона, занимал высшее положение в преступной иерархии области», — говорится в сообщении УМВД РФ по Томской области.

Общество В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".

Происшествия В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

Шоу-бизнес Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе Пара живет на 25 этаже элитного комплекса на севере Москвы. Соседями Шурыгиной по дому являются Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.

Происшествия В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку По данным МЧС по региону, легкомоторный самолет проводил сельхозобработку земель от саранчи в Приютненском районе Калмыкии.

Политика Минобороны собирается ужесточить правила призыва в армию В информационном агентстве «Известия», сославшемся на Олега Жердева, представителя ассоциации юристов «Гвардия», сообщили, что Министерство обороны РФ собирается ужесточить правила призыва в вооруженные силы страны.

Общество Мошенники изобрели новый способ кражи денег через соцсети Мошенники изобрели новую схему кражи денег через социальные сети.

Наука Ученые рассказали о вреде ароматизаторов для электронных сигарет Специалисты из Медицинской школы при Стэндфордском университете в США доказали, что вред ароматизаторов для сердечно-сосудистой системы сопоставим с губительным влиянием обычных сигарет, сообщает "Телеканал 360".

Общество В США анаконда произвела потомство без самца Зеленая анаконда, содержащаяся в бостонском Аквариуме произвела на свет потомство без участия самцов.

Общество Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области.

Шоу-бизнес Алёна Водонаева обсудила скандал вокруг семьи Жанны Фриске Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», модель и телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала вновь разгоревшийся скандал вокруг семьи Жанны Фриске.

Экономика Европейский Центральный банк запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в сто и 200 евро Европейский Центральный банк с сегодняшнего дня запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в сто и 200 евро.