Происшествия
В Австрии госпитализировали Виталия КличкоРИА Новости 14:30
Мэра украинской столицы Виталия Кличко госпитализировали в Австрии, он находится на обследовании в клинике города Санкт-Иоганн-ин-Тироль, сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.
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Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в поджоге сверстника подростка
Суд арестовал подростка, которого подозревают в поджоге своего сверстника в подъезде столичного дома, сообщается на сайте управления СК по Москве.
Обновлено в 14:53
Политика
США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже
Исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитакер проинформировал, что американская сторона стремится добиться экстрадиции из Канады директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 17:10
Авто
Renault показал салон нового Clio
Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено в 07:15
Политика
Толкнувший Скабееву депутат не счел предупреждение Кадырова серьезным
Украинский депутат Борислав Береза, отличившийся скандальным поведением в стерах ПАСЕ, заявил, что не считает серьезными угрозы со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, осудившего его агрессивное поведение по отношению к журналистке Ольги Скабеевой.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Подозреваемый в краже картины Куинджи задержан
Как отмечается, им оказался 31-летний мужчина, которого задержали в посёлке Заречье в Подмосковье.
Обновлено в 09:05
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» теперь могут архивировать свои записи
Социальная сеть добавила новую функцию для пользователей, речь идет о том, что теперь свои записи можно будет архивировать, а не удалять.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе около здания Верховного совета Крыма, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:42
Авто
В Россию скоро приедет пикап JAC T6
Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.
Обновлено в 08:29
Экономика
В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа
Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил внести поправки в административный кодекс, которые позволят штрафовать россиян за отказ устанавливать газовые счетчики.
Обновлено в 14:08
Наука
Устойчивые к антибиотикам бактерии проникли в природу Арктики
Обновлено в 07:28
Авто
Tesla отпугнет угонщиков музыкой Баха
Обновлено в 10:33
Общество
Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр
Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
Обновлено в 13:52
Наука
Первый в мире алюминиевый авиадвигатель испытали в Новосибирске
На аэродроме под Новосибирском завершились длившиеся целый год испытания цельноалюминиевого двигателя внутреннего сгорания.
Обновлено в 08:56
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 09:06
Музыка
Жеребьевка полуфиналов «Евровидения-2019» пройдет 28 января
Жеребьевка полуфиналов "Евровидения-2019" пройдет в Музее искусств Тель-Авива 28 января, тогда же состоится передача символических ключей от песенного конкурса городу от прошлогоднего организатора конкурса - Лиссабона.
Обновлено 25 января в 06:01
Экономика
РСА: средняя выплата по ОСАГО в 2018 году снизилась на 11%
С января по декабрь страховщики собрали с автовладельцев почти столько же, сколько и в прошлом году — общая сумма премий составил 227,9 млрд руб.
Обновлено в 06:13
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года
Самым распространенным в 2018 году стал белый цвет.
Обновлено в 08:10
Кино
Семью Майкла Джексона возмутил новый фильм о педофилии музыканта
По мнению членов семьи музыканта, создатели фильма привлекают излишнее внимание к Уэйду Робсону и Джеймсу Сэйфчаку, которые рассказали, что в детстве якобы подвергались сексуальному насилию на ранчо певца.
Обновлено в 08:50
Политика
Минюст предложил не наказывать чиновников за «вынужденную коррупцию»
Доклад о необходимых изменениях в федеральный закон «О противодействии коррупции» уже внесен в правительство.
Обновлено в 13:09
Общество
Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King
Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.
Обновлено в 08:11
Космос
Манекены Хельга и Зоар помогут измерить уровень радиации у Луны
Манекены, получившие имена Хельга и Зоар, оснащены 5600 датчиками – они будут измерять уровень радиации галактических космических лучей и солнечной радиации, передает "Уралинформбюро".
Обновлено в 08:35
Происшествия
На Украине пропал капитан судна «Норд»
Родственники и адвокаты капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, удерживаемого на территории Украины под подпиской о невыезде, уже двое суток не могут с ним связаться.
Обновлено в 09:33
Кино
Вышел первый тизер «Хищных птиц» с Марго Робби
Следом за первым кадром со съёмок «Хищных птиц» подоспел и дебютный тизер кинокомикса, представляющий основных героинь во главе с Харли Квинн (Марго Робби) и злодея Чёрную Маску в исполнении Юэна МакГрегора.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Ребенок погиб в результате обрушения снежной глыбы в Тульской области
Следствие в Тульской области выясняет обстоятельства гибели ребенка, который погиб в результате падения на него снежной глыбы, сообщила "Интерфаксу" в понедельник старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анна Киречеева.
Обновлено в 14:35
Авто
Закрывшийся завод «ЗИЛ» продает новые «Бычки» без пробега
На «Авито» выставлена на продажу целая партия из девяти автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега.
Обновлено в 03:18
Политика
США ужесточили санкции против Венесуэлы
Обновлено 25 января в 13:02
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые лучше не покупать
Обновлено вчера в 23:21
Авто
Geely рассекретила интерьер роскошного кросс-купе FY11 на базе Volvo
Новое роскошное кросс-купе Geely FY11, премьера которого состоится весной текущего года, продолжает обрастать подробностями.
Обновлено в 02:44
Общество
Скончался профессор журфака МГУ Александр Тертычный
Обновлено в 05:25