Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкойКоммерсантъ вчера в 21:58
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com. Регулятор уже подтвердил, что допустил опечатку, и пообещал исправить ее в следующем тираже.
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Банк Австралии выпустил в оборот 46 миллионов 50-долларовых купюр с ошибкой
Говорит Москвавчера в 06:25
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