В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкойКоммерсантъ вчера в 21:58

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com. Регулятор уже подтвердил, что допустил опечатку, и пообещал исправить ее в следующем тираже.

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой

Футбол «Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из РПЛ Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» проиграл тульскому «Арсеналу» и досрочно потерял шансы остаться играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Политика Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.

Общество Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.

Происшествия Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.

Политика Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора Япония пригласила президента России Владимира Путина на интронизацию нового императора Нарухито, которая состоится 22 октября 2019 года.

Происшествия Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.

Политика Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».

Общество Мэр Харькова пообещал вернуть проспекту имя маршала Жукова Жители Харькова организовали сбор подписей за возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Об этом пишет издание «Страна.UA».

Общество Акция «Бессмертный полк» прошла в 115 странах Более 500 городов в 115 странах мира уже провели акцию "Бессмертный полк", сообщил журналистам руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

Авто В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.

Недвижимость Названы страны с самым дешевым жильем у моря Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.

Политика В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.

Политика Зеленский потребовал провести инаугурацию 19 мая Избранный президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал Верховную раду страны назначить его инаугурацию на 19 мая.

Происшествия Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.

Наука Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.

Происшествия «Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 "Аэрофлот" отменил в пятницу, 10 мая, 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".

Общество МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за дождя Как пояснили в пресс-службе ведомства, с 16:00 в столице ожидается ливневой дождь, местами грозы, при грозе усиление ветра 13 ‒ 18 м / с. Предупреждение будет действовать до утра 11 мая.

Автоспорт Ф3: Роберт Шварцман завоевал поул в Испании Пилот Prema Роберт Шварцман завоевал поул в первой квалификации сезона Формулы 3, которая прошла в Испании.

Происшествия Черный гроб с гранатами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге Жители Санкт-Петербурга не смогли оставить без внимания черный гроб, который в пятницу, 10 мая, проплыл по каналу Грибоедова.

Шоу-бизнес Алена Водонаева объявила о разводе Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.

Политика Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.

Космос НАСА подтвердило данные о повышении концентрации спирта на МКС Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал РИА Новости, что после прибытия на МКС корабля Dragon-2 3 марта экипаж станции почувствовал необычный запах.

Экономика Годовая инфляция в США в апреле ускорилась до 2% Потребительские цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в апреле выросли на 0,1% относительно марта и на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.