Экономика

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкойКоммерсантъ вчера в 21:58

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com. Регулятор уже подтвердил, что допустил опечатку, и пообещал исправить ее в следующем тираже.
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Банк Австралии выпустил 46 миллионов купюр с опечаткой

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Австралия выпустила миллионы банкнот с опечаткой

Lenta.ruвчера в 07:10

Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в Австралии

Газета.Ruвчера в 02:09
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