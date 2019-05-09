Экономика

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкойКоммерсантъ вчера в 21:58

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com. Регулятор уже подтвердил, что допустил опечатку, и пообещал исправить ее в следующем тираже.
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