Экономика

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкойКоммерсантъ вчера в 21:58

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com. Регулятор уже подтвердил, что допустил опечатку, и пообещал исправить ее в следующем тираже.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой

ТАССвчера в 04:35

Австралия выпустила миллионы банкнот с опечаткой

Lenta.ruвчера в 07:10

Банк Австралии выпустил миллионы «неграмотных» долларов

News.ruвчера в 05:11

Банк Австралии выпустил 46 миллионов купюр с опечаткой

Эхо Москвы01:18

Банк Австралии выпустил в оборот 46 миллионов 50-долларовых купюр с ошибкой

Говорит Москвавчера в 06:25

В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой

РИА Новостивчера в 02:54

Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в Австралии

Газета.Ruвчера в 02:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Политика

Петицию об импичменте Трампа подписали более 10 млн человек

Два члена палаты представителей США присоединились к собранию правозащитных групп, настроенных либерально, чтобы подать петицию, которую подписали более 10 млн человек.
Обновлено вчера в 20:16
Финансы

Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн

Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
Обновлено в 05:13
Футбол

Неймар дисквалифицирован на 3 матча за удар фаната

Ранее Неймар был также дисквалифицирован на три матча еврокубков за оскорбление арбитра в игре против "Манчестер Юнайтед" (1:3). Он подал апелляцию на данное решение и также планирует оспорить дисквалификацию во внутренних турнирах.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Лещенко отреагировал на призыв Виторгана не праздновать День Победы

Обновлено в 05:18
Происшествия

Один человек погиб в результате ДТП в ТиНАО

Один человек погиб в результате дорожной аварии в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Происшествия

У берегов Владивостока затонул катер

"Десятого мая 2019 года в 16.00 (09.00 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в районе мыса Басаргина в 100 метрах от берега получил повреждения винто-рулевой группы и затонул катер (длина 12 метров)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 03:33
Политика

Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии

Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено вчера в 17:16
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына

Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
Общество

Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ

Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ или оторвавшийся тромб. Об этом свидетельствуют показания очевидцев.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
Обновлено в 06:42
Общество

Шествие «Бессмертный полк» прошло в Дамаске и Алеппо

Сразу после шествия в оперном театре Дамаска состоялся торжественный концерт, который был организован русскими соотечественниками, живущими в Сирии.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков

Обновлено в 06:04
Политика

Китай ответит США на повышение пошлин

Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Происшествия

«Аэрофлот» отменил больше 10 рейсов SSJ-100

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов SSJ-100 9 мая, в том числе один международный в Таллин.
Обновлено вчера в 12:28
Авто

Mercedes жестко испытывает новый GLB на Нюрбургринге

Mercedes-Benz в апреле представил свой прототипов своего кроссовера GLB на автосалоне в Шанхае, что позволило нам понять, как будет выглядеть серийный GLB-Class.
Обновлено 08 мая в 23:20
Происшествия

Журналист Сергей Доренко умер после ДТП

Обновлено в 02:46
Теннис

Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Новак Джокович сумел без сопротивления выйти в полуфинал турнира в Мадриде. Его соперник хорват Марин Чилич снялся с турнира.
Обновлено в 07:13
Автоспорт

Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Энергетика

Польский Lotus начал завозить нефть из РФ морем из-за ситуации с «Дружбой»

Польский нефтеперерабатывающий концерн Lotus начал завозить нефть из России морским путем в связи с ситуацией с трубопроводом "Дружба", говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:00
Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд; капитализация оценена в $75,5 млрд

Компания продала 180 миллионов акций стоимостью по $45 каждая. Рыночная стоимость компании оценивается в $75,5 млрд.
Обновлено в 01:20
Политика

В Орловке вандалы разбили мемориальные плиты

Обновлено в 07:10
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Общество

Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету

Обновлено вчера в 01:36
Происшествия

В Приамурье рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост через реку Большая Пера обрушился в Свободненском районе возле села Чембары Амурской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном Минтрансе.
Обновлено в 05:25
Политика

Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России

Действующий президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать усиление санкций против РФ из-за решения Москвы упростить получение российских паспортов жителями Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось

Двое человек госпитализированы. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Сильная гроза прошла в столичном регионе днем 9 мая.
Обновлено в 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное