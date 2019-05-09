Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкойКоммерсантъ вчера в 21:58
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com. Регулятор уже подтвердил, что допустил опечатку, и пообещал исправить ее в следующем тираже.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Банк Австралии выпустил в оборот 46 миллионов 50-долларовых купюр с ошибкой
Говорит Москвавчера в 06:25
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Футбол
Легенда «Зенита» Данни вернулся в Петербург
Обновлено в 01:49
Музыка
Александр Панайотов: Лазареву на Евровидении будет сложно!
Певец Александр Панайотов готовится к юбилею – вскоре ему стукнет 35 лет.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек
По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Экономика
Минимальный размер льготного займа для МСП снижен до 500 тысяч рублей
Текущий коридор льготного займа от 3 млн руб. до 100 млн руб. изменится на "от 500 тыс. руб. до 500 млн руб.", уточнили ТАСС в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 03:24
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Россиянина задержали за съемку с беспилотника на шриланкийском пляже
Мужчину задержали 9 мая во время съемок на пляже Девата в городе Галле на юго-западе Шри-Ланки, информирует местный портал Ada Derana.
Обновлено в 04:13
Хоккей
Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено вчера в 02:57
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников смог отдать результативную передачу. «Бостон» повел в серии со счетом 1-0.
Обновлено в 00:43
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Общество
В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой
Присяжные признали её виновной в похищении собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Число погибших в ДТП с троллейбусом в Дзержинске увеличилось до пяти
Количество погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 5 человек, один из пострадавших умер в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Путешествия
Конюхов пересек Южный океан на весельной лодке
Российский путешественник Федор Конюхов пересек Южный океан на весельной лодке и теперь вместе со своей командой возвращается к берегу.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Кино
Вышел первый трейлер хоррора «Оно 2»
Pictures разместила в сети первый трейлер фильма ужасов «Оно 2».
Обновлено вчера в 17:32
Политика
WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве
Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Николаев рассказал, как чуть не погиб вместе с Пугачевой под автобусом
Российский исполнитель Игорь Николаев рассказал, что он вместе с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой чуть не погиб под колесами автобуса.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23