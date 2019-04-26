Общество

В Австралии убьют миллионы диких кошекLenta.ru 10:49

Австралийские власти планируют убить к 2020 году два миллиона диких кошек, которые угрожают экосистеме страны. Об этом сообщает британское издание The Sun.
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Два миллиона диких кошек истребят в Австралии

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