В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи. Ролик разместил телеканал NBC News. Отмечается, что инцидент произошел у австралийского побережья в районе рифа Нингалу.

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

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