Происшествия

В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людямВести.Ru 02:47

Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон. Он часто плавает с группами ныряльщиков в районе рифа Нингалу и уже не раз видел там именно эту особь.
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В Австралии «морской дьявол» попросил помощи у людей

URA.Ru02:08

СМИ опубликовали видео с подплывшим к сноркелистам «морским дьяволом»

РБК01:05

Морского дьявола, попросившего людей о помощи, сняли на видео

РИА Новостивчера в 20:35

В сети набирает популярность видео, где гигантский скат просит аквалангистов о помощи

Говорит Москва00:08

Попросивший человека о помощи морской дьявол взорвал Сеть

Газета.Ruвчера в 23:47

Видео: Морской дьявол попросил людей о помощи

Российская газета00:39

Гигантский скат попросил помощи у дайверов в надежде спасти свою жизнь

Суть событий12 июля в 12:53
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика

На поддельном бензине вынуждены ездить жители Новосибирской области

На контрофактном топливе вынуждены ездить жители Новосибирска, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Австралии

Обновлено в 02:20
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Кино

Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник

Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:20
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Оренбург» в матче первого тура чемпионата России

Обновлено в 02:47
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено вчера в 07:25
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

В Нью-Йорке полностью восстановили подачу электроэнергии после аварии

Обновлено в 00:53
Футбол

Тарасову сняли гипс в римской клинике

Бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову сняли гипс в римской клинике Villa Stuart.
Обновлено в 02:31
Технологии

В ходе салона в Питере названы характеристики роботизированного ВТ-500

Обновлено 12 июля в 18:15
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину

Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Культура

Под Хабаровском прошла реконструкция боев Гражданской войны

Более 1 тыс. человек принимают участие в фестивале "Гроза над Ситой" в Хабаровском крае, который продлится до 14 июля.
Обновлено вчера в 07:20
Спорт

Волейбол. Российская команда вышла в финал Лиги наций

Финал пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. В прошлом году россияне в итоге стали победителями Лиги наций.
Обновлено в 01:00
Спорт

FINA не ведет допинговых расследований в отношении российских спортсменов

Международная федерация плавания (FINA) не ведет допинговых расследований в отношении российских спортсменов после проверки базы данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год.
Обновлено в 02:50
Авто

Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено вчера в 00:11
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено вчера в 09:01
Политика

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Обновлено в 01:15
Общество

Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля

Обновлено в 01:16
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Кристина призналась, что поправляется только от одного взгляда на еду, поэтому все фото с едой на странице - ненастоящие.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Авто

В Сети появились в продаже поддельные смарт-ключи для BMW

На днях на сайте одного из популярных интернет-продавцов появились поддельные смарт-ключи для машин компании BMW.
Обновлено в 02:25
Происшествия

На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волги столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Полицейский застрелил 17-летнюю девушку в Калифорнии

В американском городе Фуллертон в штате Калифорния полицейский застрелил 17-летнюю девушку. Как сообщает NBC, инцидент произошёл еще 5 июля.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

В Калуге из похода за грибами не вернулись отец и дочь

Обновлено вчера в 15:20
Политика

ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
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