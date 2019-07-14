Происшествия
В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людямВести.Ru 02:47
Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон. Он часто плавает с группами ныряльщиков в районе рифа Нингалу и уже не раз видел там именно эту особь.
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Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
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Финал пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. В прошлом году россияне в итоге стали победителями Лиги наций.
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Международная федерация плавания (FINA) не ведет допинговых расследований в отношении российских спортсменов после проверки базы данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год.
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Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
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Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
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Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
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На днях на сайте одного из популярных интернет-продавцов появились поддельные смарт-ключи для машин компании BMW.
Обновлено в 02:25
Происшествия
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В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волги столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Полицейский застрелил 17-летнюю девушку в Калифорнии
В американском городе Фуллертон в штате Калифорния полицейский застрелил 17-летнюю девушку. Как сообщает NBC, инцидент произошёл еще 5 июля.
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ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
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