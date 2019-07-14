Происшествия
В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощиРИА Новости 20:35
Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската. Местные жители прозвали рыбу Веснушкой. Джейк рассказал, что Веснушка приблизилась к нему и подставила глаз, в котором застрял рыболовный крючок.
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Гигантский скат «попросил» аквалангиста ему помочь. У рыбы в голове застряли рыболовные крючки
Телеканал RTVIвчера в 14:40
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По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".
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В декабре в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор компании «Хуавей».
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Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
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По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.
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Обновлено в 16:41