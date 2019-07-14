Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската. Местные жители прозвали рыбу Веснушкой. Джейк рассказал, что Веснушка приблизилась к нему и подставила глаз, в котором застрял рыболовный крючок.

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