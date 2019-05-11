В Австралии пилот 40 минут летел без сознанияРБК вчера в 20:41

В Австралии пилот-стажер во время учебного полета 40 минут летел без сознания. Об этом пишет ABC со ссылкой на сообщение местного бюро транспортной безопасности (ATSB). Инцидент произошел в начале марта.

В Австралии пилот 40 минут летел без сознания

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