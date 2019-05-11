Происшествия
В Австралии пилот 40 минут летел без сознанияРБК вчера в 20:41
В Австралии пилот-стажер во время учебного полета 40 минут летел без сознания. Об этом пишет ABC со ссылкой на сообщение местного бюро транспортной безопасности (ATSB). Инцидент произошел в начале марта.
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Происшествия
В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте
Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Google обеспечит поддержу Linux на новых хромбуках
Новые хромбуки позволят запускать Linux под виртуальной машиной Termina с дистрибутива Debian 9.0 Stretch, причем вне зависимости от того, на какой платформе работает лэптоп, будь то Intel, AMD, или ARM, при этом сохранится поддержка других ОС, таких как Ubuntu и Fedora, сообщает портал 3DNews.
Обновлено в 02:31
Общество
В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе
В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог
Обновлено в 03:10
Наука
Калории-убийцы: как голод может продлить жизнь
Поиски «эликсира молодости» продолжаются тысячи лет, но существенно удлинить человеческую жизнь не удалось пока ни магам, ни алхимикам.
Обновлено в 01:16
Наука
Женщины сплетничают не чаще мужчин, а бедные не чаще богатых
Американские учёные завершили «первое в истории исследование сплетен».
Обновлено 08 мая в 05:30
Армия и оружие
НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат
В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Новгородской области
Два человека стали жертвами ДТП с участием мотоцикла в Новгородской области. Еще один участник аварии пострадал.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:33
Политика
Президент Туркмении объявил выговор вице-премьеру Абдыевой
Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за снижение контроля работы подчиненных руководителей, пишет в субботу русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия
Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца
В японской префектуре Фукусима семеро школьников пострадали при падении навеса от солнца во время проведения спортивного праздника на территории учебного заведения.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах
Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
Обновлено в 02:39
Общество
В МФЦ могут появиться бесплатные юридические консультации
На базе региональных многофункциональных центров могут сформировать бесплатные юридические консультации.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Малахов вышел из себя из-за матери Корчевникова
Андрей Малахов возмущен известием о матери своего коллеги Бориса Корчевникова.
Обновлено в 04:23
Хоккей
Швеция уступила Чехии в матче ЧМ по хоккею
Чешская сборная победила команду Швеции со счетом 4:2 в своем первом матче ЧМ по хоккею.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Хоккей
Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией
В Словакии взял старт чемпионат мира по хоккею.
Обновлено вчера в 12:24
Кино
Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент
Обновлено в 00:44
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено вчера в 11:59
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Блогера посадили в СИЗО по делу об оскорблении прокурора
Суд в Липецкой области арестовал местного блогера Дмитрия Пашинова, обвиняемого властями в оскорблении сотрудника прокуратуры Андрея Пажетных.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Вознесенское шоссе перегородили перевёрнутые пожарная машина и трактор
Утром в субботу, 11 мая, в Колпино произошло ДТП с участием пожарной машины и трактора.
Обновлено в 02:41
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Бритни Спирс вышла из зала суда босиком
Возле здания суда дежурили поклонники с плакатами с призывом освободить Бритни Спирс и не назначать ей наказание.
Обновлено вчера в 20:19
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Музыка
«Танцы с оркестром» пройдут в Петербурге
Основной идеей мероприятия станет возможность станцевать под классическую музыку. В Петербурге пройдет мероприятие «Танцы с оркестром».
Обновлено в 00:29