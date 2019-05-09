В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкойРИА Новости вчера в 02:54

Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.

В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой

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