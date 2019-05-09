Экономика

В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкойРИА Новости вчера в 02:54

Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
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На новых австралийских купюрах была допущена опечатка

Эхо Москвывчера в 10:00

Австралия выпустила миллионы банкнот с опечаткой

Lenta.ruвчера в 07:10

Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в Австралии

Газета.Ruвчера в 02:09

ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой

ТАССвчера в 04:35

Банк Австралии выпустил в оборот 46 миллионов 50-долларовых купюр с ошибкой

Говорит Москвавчера в 06:25

В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой

РИА Новостивчера в 02:54

Банк Австралии выпустил миллионы «неграмотных» долларов

News.ruвчера в 05:11
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 17:56
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео

Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие

В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

Обновлено вчера в 11:54
Политика

Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»

Австрийский министр экономики Маргарет Шрамбок заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:45
Кино

Опубликован первый трейлер фильма ужасов «Оно 2»

Pictures показала первый трейлер хоррора "Оно 2". Фильм станет продолжением экранизации романа Стивена Кинга, вышедшей на экраны в 2017 году.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

Полиция отпустила организатора аналога «Бессмертного полка» в Киеве

Организатора акции «никто не забыт, ничто не забыто», являющейся аналогом «Бессмертного полка» на Украине, Елену Бережную отпустили после профилактической беседы в полиции, сообщил 9 мая спикер нацполиции Украины Ярослав Тракало на брифинге.
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Никита Пресняков обрадован результатами МРТ

Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Смерть главного редактора радиостанции «Говорит Москва» наступила от естественных причин.
Обновлено вчера в 15:38
Наука

Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения

В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено 07 мая в 08:25
Наука

Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания

Обновлено вчера в 14:04
Здоровье

Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга

Специалисты озвучили симптомы, которые одни из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия

В ресторане на юге Швеции произошел взрыв

Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено 08 мая в 09:59
Армия и оружие

Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие

WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США

«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму шансы жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
Обновлено вчера в 18:25
Космос

Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС

Обновлено вчера в 23:41
Политика

США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле

США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне, заявили в Белом доме.
Обновлено вчера в 22:31
Баскетбол

«Филадельфия» сравняла счет в серии с «Торонто»

"Филадельфия" обыграл "Торонто" в шестом матче 1/4 финала НБА (112:101). Счет в серии стал равный - 3-3. Решающая игра состоится 12 мая.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Прокуратура Швеции о своем решении по делу Ассанжа сообщит 13 мая

Прокуратура Швеции в понедельник, 13 мая, сообщит, какое решение было принято по вопросу возможного возобновления расследования в отношении австралийского журналиста, основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

На президента Филиппин во время выступления заполз огромный таракан

Обновлено вчера в 23:29
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая.
Обновлено 08 мая в 09:19
Происшествия

В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек

Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено вчера в 11:13
Технологии

Цукерберг тайно купил дом на озере Тахо за $59 млн

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг купил два особняка в курортном районе на границе штатов Калифорния и Невада близ озера Тахо общей стоимостью $59 млн, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол

«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы

Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:18
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено вчера в 05:48
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