В Auchan зачастили арендодателиКоммерсантъ вчера в 18:18

АО «ТВК "Авиапарк"» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании с ООО «Ашан» (российская «дочка» Auchan) более 110 млн руб. на прошлой неделе.

с чего всё началось

В Auchan заявили, что пока не получили иск. Представитель "Авиапарка" отказался от комментариев. Иск «Авиапарка» не первый случай претензий к Auchan со стороны арендодателей за последние месяцы.

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