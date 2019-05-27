Экономика
В Auchan зачастили арендодателиКоммерсантъ вчера в 18:18
В Auchan заявили, что пока не получили иск. Представитель "Авиапарка" отказался от комментариев. Иск «Авиапарка» не первый случай претензий к Auchan со стороны арендодателей за последние месяцы.
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с чего всё началось
АО «ТВК "Авиапарк"» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании с ООО «Ашан» (российская «дочка» Auchan) более 110 млн руб. на прошлой неделе.Коммерсантъвчера в 18:18
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Арендодатели заваливают Auchan исками. Сеть испытывает падение продаж
Деловой квартал (Екатеринбург)00:54
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Обновлено в 01:53
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Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019
Обновлено вчера в 16:56
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что уже с 28 мая в центре европейской части России значительно потеплеет.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
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Обновлено вчера в 19:58
Общество
Врио главы Башкирии поддержал идею о запрете алкоголя на сабантуе
Праздник сабантуй в Башкирии могут сделать безалкогольным. Инициатива принадлежит врио главы республики Радию Хабирову.
Обновлено в 02:39
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
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Авто
Популярный кроссовер Lada срочно отзывают из-за опасного дефекта
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
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Обновлено в 02:24
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Забайкалье пастух сжег 600 га леса, пытаясь разогреть еду
Пастух в Забайкальском крае разжег в поле костер, чтобы разогреть еду, в результате чего сгорело 600 гектаров леса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 02:28
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
В России начался сезон активности клещей, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:08
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Зинченко рассказал, что мог уйти из «Манчестер Сити» в клуб Ла Лиги
Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что год назад мог покинуть английский клуб.
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Экономика
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Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Перес едва не сбил двух маршалов на Гран-при Монако
Обновлено вчера в 13:06
Футбол
«Спартак» установил клубный антирекорд
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На Гавайях мужчина погиб при нападении акулы
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Религия
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Русская православная церковь (РПЦ) возводит по три храма в сутки.
Обновлено в 02:25
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10