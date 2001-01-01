Экономика
В Auchan зачастили арендодателиКоммерсантъ 18:18
АО «ТВК "Авиапарк"» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании с ООО «Ашан» (российская «дочка» Auchan) более 110 млн руб. на прошлой неделе.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Театры
МАМТ представляет премьеру оперы Верди «Отелло» в постановке Андрея Кончаловского
Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко под занавес своего юбилейного, сотого по счету сезона дает премьеру оперы Джузеппе Верди "Отелло" по трагедии Уильяма Шекспира в постановке выдающегося режиссера Андрея Кончаловского.
Обновлено в 18:53
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
В результате пожара в жилом доме в селе Вторая Петропавловка Новосибирской области погибли трое детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное следственное управление СК России.
Обновлено в 12:45
Культура
«Темная ночь» зазвучала в Польше с новой силой
В Польше песню сочли враждебной пропагандой, ибо интонация и чувства поющего бойца Красной Армии слишком привлекательно человечны.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Авто
Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставлен на продажу
В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.
Обновлено вчера в 13:27
Хоккей
Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019
Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено в 16:56
Футбол
Кафельников призвал болельщиков «Спартака» к бойкоту
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников призвал болельщиков «Спартака» отказаться от абонементов на следующий сезон.
Обновлено в 20:10
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 04:34
Гаджеты
Недорогие Socket AM4-материнские платы MSI теряют совместимость с Bristol Ridge
Как стало известно, по меньшей мере две материнских платы MSI при добавлении совместимости с Ryzen 3000 лишились способности работы с процессорами семейства Bristol Ridge, — об этом говорится в сопроводительном комментарии к свежим версиям BIOS.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
В Польше начинают бороться уже с памятниками польским воинам
«Власти Польши признали, что эти формирования (Войско Польское — ред.) были созданы для жизни под советским правительством, и только под польским названием, нельзя отделить политический аспект их использования Сталиным от декларируемого понимания, что речь идёт о судьбах рядовых солдат», — передаёт слова активистки газета wyborcza.pl.
Обновлено в 17:33
Общество
Южносахалинка не смогла визуально сложить забор пожарной части №5 в одно целое
Обновлено в 20:58
Кино
На «Золотом вороне» в Анадыре выбрали лучший фильм фестиваля
Малых «Золотых воронов» из рога лося забрали режиссеры Лассе Лау (Дания) за лучший неигровой фильм «Ворон и чайка» и Любовь Борисова (Якутия) за лучший игровой фильм «Надо мною солнце не садится».
Обновлено в 19:58
Автоспорт
Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако
Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 11:28
Гаджеты
Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro
Обновлено вчера в 15:48
Футбол
В ЦСКА рассказали о судьбе Бекао и Влашича
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с защитником Бекао и полузащитником Николой Влашичем, которые выступают за армейцев на правах аренды из «Байи» и «Эвертона» соответственно.
Обновлено в 11:22
Кино
На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»
72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено в 19:06
Общество
Чиновники смогут получать надбавки за наставничество
Российские чиновники могут начать получать новую надбавку к зарплате — за наставничество.
Обновлено в 13:00
Футбол
Семак рассказал о будущем Жиркова, Кержакова и Анюкова в «Зените»
Тренер команды Петербурга подчеркнул, что сезон завершился удачно и клуб скоро начнет подготовку к следующему.
Обновлено в 12:31
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Общество
Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба
Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено в 20:18
Футбол
Завершился чемпионат России по футболу
Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его встречали Лиза и Гарри
Максим Галкин снимать ролик начал еще в салоне автомобиля. Когда авто остановилось, первым на улицу выбежал Гарри, а затем появилась и Лиза.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах
Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.
Обновлено в 08:42
Экономика
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено в 15:20