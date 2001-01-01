Экономика

В Auchan зачастили арендодателиКоммерсантъ 18:18

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АО «ТВК "Авиапарк"» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании с ООО «Ашан» (российская «дочка» Auchan) более 110 млн руб. на прошлой неделе.
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В Auchan зачастили арендодатели

Коммерсантъ18:18

«Ашан» может уйти из России

News.ru20:57
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