Футбол
В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»Бомбардир.ру вчера в 15:29
Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне». О сделке официально объявят позже.
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Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Видео: ФСБ накрыла крупную подпольную нарколабораторию под Калугой
ФСБ России пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Калужской области.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Южноуральске по подозрению в преступлении задержан главврач больницы
Во вторник, 11 июня, вечером сотрудники отдела следственного комитета Южноуральска совместно с Управлением ФСБ задержали главного врача южноуральской больницы Владимира Яковлева.
Обновлено в 01:44
Хоккей
Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли
Российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли.
Обновлено в 04:16
Транспорт
Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Оманском заливе атаковали два танкера
В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.
Обновлено в 04:17
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Футбол
«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ
В первом туре, который пройдет с 9 по 11 августа, будут сыграны следующие матчи: «Ливерпуль» — «Норвич» «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» «Бернли» — «Саутгемптон» «Кристал Пэлас» — «Эвертон» «Лестер» — «Вулверхэмптон» «Уотфорд» — «Брайтон» «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» «Ньюкасл» — «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» — «Челси» Последний тур намечен на 17 мая 2020 года.
Обновлено в 04:37
Финансы
«Дыра» в капитале московского «Тройка-Д Банка» составила 3,87 млрд рублей
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского "Тройка-Д Банка", у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 3,87 млрд рублей, говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар.
Обновлено в 05:43
Футбол
Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО
Обновлено в 03:29
Политика
Кадыров пригрозил жителям Дагестана из-за комментариев в соцсетях
Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в соцсети Instagram пригрозил пользователям из Дагестана «поломать пальцы» и «вырвать язык» из-за оскорбительных комментариев.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Единоборства
Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики
Обновлено вчера в 19:54
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Задержанных в ходе акции в центре Москвы отпустили из полиции
Московская полиция завершила разбирательство с гражданами, которые были задержаны в ходе несогласованной акции в центре Москвы, организованной в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:44
Экономика
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней
В качестве еще одного примера Медведев привел новозеландскую компанию, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%, а уровень стресса сотрудников снизился "весьма значительно".
Обновлено 11 июня в 05:48
Происшествия
Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле
Жители города Киселевска Кемеровской области, попросившие убежища в Канаде из-за плохой экологической ситуации в регионе, сообщили о многочисленных подземных пожарах рядом с населенным пунктом.
Обновлено в 05:38
Общество
Кейт Миддлтон вновь надела одно из своих самых красивых платьев
Герцогиня Кембриджская блистала в белоснежном платье с открытыми плечами на благотворительном ужине, посвященном борьбе с зависимостями.
Обновлено в 02:25
Политика
В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) на заседании в четверг приняли во втором чтении поправки в законодательство, которыми предусмотрено до пяти лет лишения свободы за публичную реабилитацию нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:45
Авто
Стартовало производство внедорожника Aston Martin DBX
Эксперты пророчат новому внедорожнику Aston Martin DBX большое будущее.
Обновлено вчера в 04:16
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Происшествия
ФСБ заподозрила советника Бастрыкина в теракте
ФСБ России подозревает генерал-лейтенанта Михаила Музраева — советника главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина — в совершении теракта по уголовному делу о попытке покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 03:22
Экономика
Акции «Интер РАО» выросли на 14% на ожидании новостей о дивидендах
Рост акций произошел на фоне решения совета директоров «Интер РАО» для выплаты дивидендов за 2018 год использовать часть денег от продажи «Иркутскэнерго».
Обновлено в 05:07
Технологии
Работу своего VPN в России прекратит антивирус Avast
Специализирующаяся на разработке антивирусного программного обеспечения компания Avast заявила о прекращении работы в России своего сервиса VPN.
Обновлено в 05:23
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Общество
ГИБДД вводит новый тест на опьянение
Обновлено в 03:32
Экономика
Медведев: профицит федерального бюджета превысил 665 млрд рублей
По итогам первого квартала 2019 года профицит федерального бюджета превысил 665 миллиардов рублей, сообщил 13 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
Обновлено в 05:36