Футбол

В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»Бомбардир.ру вчера в 15:29

Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне». О сделке официально объявят позже.
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СМИ: «МЮ» намерен перехватить Гризманна у «Барселоны»

Матч ТВ04:43

СМИ: «Манчестер Юнайтед» попытается перехватить Гризманна у «Барселоны»

Спорт-Экспрессвчера в 20:14

Гризманн переходит в «Барселону»

Sports.ruвчера в 15:03

В «Атлетико» подтвердили, что Гризманн переходит в «Барселону»

Советский спортвчера в 16:01

Генеральный директор «Атлетико» подтвердил переход Гризманна в «Барселону»

Чемпионатвчера в 15:18

"Гризманн будет играть в "Барселоне". Гендиректор "Атлетико" раскрыл карты

Sport.ruвчера в 17:13

Гендиректор «Атлетико»: «Гризманн будет играть в «Барселоне»

Sport24.ruвчера в 16:24
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Общество

Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса

В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Видео: ФСБ накрыла крупную подпольную нарколабораторию под Калугой

ФСБ России пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Калужской области.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Южноуральске по подозрению в преступлении задержан главврач больницы

Во вторник, 11 июня, вечером сотрудники отдела следственного комитета Южноуральска совместно с Управлением ФСБ задержали главного врача южноуральской больницы Владимира Яковлева.
Обновлено в 01:44
Хоккей

Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли

Российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего» Цапка

Обновлено в 04:37
Транспорт

Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Оманском заливе атаковали два танкера

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.
Обновлено в 04:17
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Футбол

«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ

В первом туре, который пройдет с 9 по 11 августа, будут сыграны следующие матчи: «Ливерпуль» — «Норвич» «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» «Бернли» — «Саутгемптон» «Кристал Пэлас» — «Эвертон» «Лестер» — «Вулверхэмптон» «Уотфорд» — «Брайтон» «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» «Ньюкасл» — «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» — «Челси» Последний тур намечен на 17 мая 2020 года.
Обновлено в 04:37
Финансы

«Дыра» в капитале московского «Тройка-Д Банка» составила 3,87 млрд рублей

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского "Тройка-Д Банка", у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 3,87 млрд рублей, говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар.
Обновлено в 05:43
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО

Обновлено в 03:29
Политика

Кадыров пригрозил жителям Дагестана из-за комментариев в соцсетях

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в соцсети Instagram пригрозил пользователям из Дагестана «поломать пальцы» и «вырвать язык» из-за оскорбительных комментариев.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Единоборства

Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики

Обновлено вчера в 19:54
Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Задержанных в ходе акции в центре Москвы отпустили из полиции

Московская полиция завершила разбирательство с гражданами, которые были задержаны в ходе несогласованной акции в центре Москвы, организованной в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:44
Экономика

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

В качестве еще одного примера Медведев привел новозеландскую компанию, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%, а уровень стресса сотрудников снизился "весьма значительно".
Обновлено 11 июня в 05:48
Происшествия

Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле

Жители города Киселевска Кемеровской области, попросившие убежища в Канаде из-за плохой экологической ситуации в регионе, сообщили о многочисленных подземных пожарах рядом с населенным пунктом.
Обновлено в 05:38
Технологии

Дуров связал DDoS-атаку на Telegram с протестами в Гонконге

Обновлено в 03:48
Общество

Кейт Миддлтон вновь надела одно из своих самых красивых платьев

Герцогиня Кембриджская блистала в белоснежном платье с открытыми плечами на благотворительном ужине, посвященном борьбе с зависимостями.
Обновлено в 02:25
Политика

В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма

Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) на заседании в четверг приняли во втором чтении поправки в законодательство, которыми предусмотрено до пяти лет лишения свободы за публичную реабилитацию нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:45
Авто

Стартовало производство внедорожника Aston Martin DBX

Эксперты пророчат новому внедорожнику Aston Martin DBX большое будущее.
Обновлено вчера в 04:16
Общество

В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Происшествия

ФСБ заподозрила советника Бастрыкина в теракте

ФСБ России подозревает генерал-лейтенанта Михаила Музраева — советника главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина — в совершении теракта по уголовному делу о попытке покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 03:22
Экономика

Акции «Интер РАО» выросли на 14% на ожидании новостей о дивидендах

Рост акций произошел на фоне решения совета директоров «Интер РАО» для выплаты дивидендов за 2018 год использовать часть денег от продажи «Иркутскэнерго».
Обновлено в 05:07
Технологии

Работу своего VPN в России прекратит антивирус Avast

Специализирующаяся на разработке антивирусного программного обеспечения компания Avast заявила о прекращении работы в России своего сервиса VPN.
Обновлено в 05:23
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Общество

ГИБДД вводит новый тест на опьянение

Обновлено в 03:32
Экономика

Медведев: профицит федерального бюджета превысил 665 млрд рублей

По итогам первого квартала 2019 года профицит федерального бюджета превысил 665 миллиардов рублей, сообщил 13 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
Обновлено в 05:36
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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