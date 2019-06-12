Футбол
В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»Бомбардир.ру вчера в 15:29
Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне». О сделке официально объявят позже.
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Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Полиция предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
Поправки в Правила освидетельствования лиц на состояние опьянения подготовило Министерство внутренних дел России.
Обновлено 11 июня в 14:33
Политика
Реквием рейсу МН17 или Через пять лет после крушения малазийского лайнера
Остается чуть больше месяца до пятой годовщины крушения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего 17 июля 2014 года рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Обновлено 11 июня в 04:54
Футбол
Гендиректор «Зенита» Медведев обсудит с Луневым скандал во Внуково
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев сказал, что собирается провести беседу с вратарем Андреем Луневым по поводу скандала в аэропорту, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 16:12
Общество
Только один омский школьник получил 100 баллов за ЕГЭ по географии
Количество учеников, которые не справились с заданиями ЕГЭ, уменьшилось на 20%.Еще 543 человека выбрали ЕГЭ по литературе.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Здоровье
Учёные назвали витамин, разрушающий почки
Обновлено вчера в 23:06
Хоккей
Сенсация на льду: «Сент-Луис» стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:31
Общество
После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Только что проявился самый дикий и скандальный из эффектов сериала HBO "Чернобыль".
Обновлено в 01:00
Футбол
«Спартак» купит форварда «Ромы» Понсе
22-летний футболист принадлежит «Роме», которая купила Понсе у «Ньюэллс Бойс» в 2016 году.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю
"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал кот
Обновлено вчера в 08:58
Общество
Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
Россиянам задавался вопрос, как бы они распорядились миллионом долларов, выигранным в лотерею.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Украине грозит трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе
Прошлогодний инцидент в Керченском проливе дорого обойдется Украине. Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН.
Обновлено в 01:17
Наука
Ученые установили причину зевоты
Группа ученых из разных стран в ходе эксперимента над 92 добровольцами, среди которых были студенты биологических факультетов, установила причину и пользу зевоты.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
При вложении денег на 6–9 месяцев ставка нового вклада составит 6% годовых, на 9–12 месяцев – 6,25%, на 12–18 месяцев – 6,5%. Выплата процентов в конце срока без капитализации.
Обновлено в 02:00
Политика
Путин назвал ШОС многоплановой организацией
Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией. Об этом сообщает телеканал "МИР".
Обновлено в 00:14
Происшествия
Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы
Ранее в полиции сообщили, что более 200 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 07:55
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Футбол
Дзюба обещал, что поедет на рыбалку. И поехал
Обновлено в 01:06
Интернет
Функции приложений «Яндекса» и Kaspersky не работают из-за Google
В течение нескольких месяцев в мобильных приложениях «Яндекса» и Kaspersky Internet Security для операционной системы Android не работают некоторые функции, передает РБК со ссылкой на комментарии пользователей в Google Play.
Обновлено в 00:45
Политика
В раде заявили о грозящей Украине катастрофе из-за Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не ведет страну к миру и превращается для страны в катастрофу.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка попало на видео
Обновлено вчера в 10:19
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка
Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Игры
Продажи «Ведьмака 3» превысили 20 миллионов копий
С момента выхода «Ведьмака 3» было продано более 20 миллионов копий игры. Релиз состоялся 19 мая 2015 года.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
В Москве задержан школьник за участие в разбойном нападении
Десятиклассник задержан в Москве за участие в разбойном нападении с использованием оружия.
Обновлено в 01:48
Общество
СМИ узнали о поддержке Минздравом продажи алкоголя в спецмагазинах
Минздрав поддержал депутатский законопроект о продаже спиртных напитков и табачных изделий только в специализированных магазинах, куда будет запрещен вход лицам, не достигшим 18 лет.
Обновлено в 02:32