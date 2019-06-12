В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»Бомбардир.ру 15:29

Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне». О сделке официально объявят позже.

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В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»

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