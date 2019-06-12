В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»Бомбардир.ру вчера в 15:29

Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне». О сделке официально объявят позже.

Спорт день за днем

В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»

Общество Россияне рассказали, потратили бы $1 млн в случае выигрыша в лотерею Граждане России ответили на вопрос о том, на что бы потратили миллион долларов в случае крупного выигрыша в лотерею.

Политика Путин заявил о поддержке Додона Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку лидеру Молдавии Игорю Додону на фоне кризиса в стране.

Происшествия В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Киев Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Экономика Чубайс предложил ввести в России новый налог Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.

Гаджеты Российская ОС «Аврора» может заменить Android на смартфонах Huawei Российская операционная система «Аврора», созданная на основе финской Sailfish, может стать заменой ОС Android на устройствах китайской компании Huawei, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами.

Политика Путин назвал ШОС многоплановой организацией Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией. Об этом сообщает телеканал "МИР".

Авто На рынок выходит китайский аналог нового Hyundai Santa Fe Компания Haima определилась с датой старта продаж нового паркетника Haima 8S.

Экономика Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.

Армия и оружие Бомбардировщики Су-34 оборудуют комплексами РЭБ «Хибины-2» Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что для истребителей-бомбардировщиков Су-34, входящих в состав авиаполка, дислоцированного в Воронежской области, предусмотрены поставки новых комплексов радиоэлектронной борьбы «Харбины-2».

Экономика Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.

Происшествия Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.

Политика Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.

Общество Группа разбора: история екатеринбурженки, с которой потребовали 50 тысяч за штрафстоянку Если у вас есть интересные истории, видеозаписи, то присылайте их на s.panin@corp.e1.ru с пометкой в теме «Группа разбора».

Космос В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию Ученые обнаружили, что в кратере Эйткен расположена гигантская аномалия, связанная с залежами тяжелого металла.