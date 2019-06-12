Футбол
В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»Бомбардир.ру вчера в 15:29
Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне». О сделке официально объявят позже.
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Общество
Россияне рассказали, потратили бы $1 млн в случае выигрыша в лотерею
Граждане России ответили на вопрос о том, на что бы потратили миллион долларов в случае крупного выигрыша в лотерею.
Обновлено в 00:54
Политика
Путин заявил о поддержке Додона
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку лидеру Молдавии Игорю Додону на фоне кризиса в стране.
Обновлено в 00:23
Общество
Более 5 млн человек участвовали в мероприятиях по случаю Дня России
В 4,2 тыс. праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, приняли участие более пяти миллионов человек.
Обновлено вчера в 16:25
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:16
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений
В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Жители Кизляра вышли на сход против чеченских указателей
Обновлено 11 июня в 12:55
Экономика
Чубайс предложил ввести в России новый налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 00:06
Гаджеты
Российская ОС «Аврора» может заменить Android на смартфонах Huawei
Российская операционная система «Аврора», созданная на основе финской Sailfish, может стать заменой ОС Android на устройствах китайской компании Huawei, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами.
Обновлено 10 июня в 21:52
Политика
Путин назвал ШОС многоплановой организацией
Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией. Об этом сообщает телеканал "МИР".
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть сбил 2-летнюю девочку
Обновлено вчера в 23:45
Авто
На рынок выходит китайский аналог нового Hyundai Santa Fe
Компания Haima определилась с датой старта продаж нового паркетника Haima 8S.
Обновлено вчера в 22:54
Авто
Nissan GT-R и Juke покидают российский рынок
Обновлено вчера в 07:31
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
Бомбардировщики Су-34 оборудуют комплексами РЭБ «Хибины-2»
Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что для истребителей-бомбардировщиков Су-34, входящих в состав авиаполка, дислоцированного в Воронежской области, предусмотрены поставки новых комплексов радиоэлектронной борьбы «Харбины-2».
Обновлено вчера в 17:13
Футбол
«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять лет
Обновлено вчера в 13:29
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Жителям Колымы разрешили ловить по две горбуши
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие
20 лет назад российские десантники удивили весь мир
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Группа разбора: история екатеринбурженки, с которой потребовали 50 тысяч за штрафстоянку
Если у вас есть интересные истории, видеозаписи, то присылайте их на s.panin@corp.e1.ru с пометкой в теме «Группа разбора».
Обновлено в 00:35
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
Ученые обнаружили, что в кратере Эйткен расположена гигантская аномалия, связанная с залежами тяжелого металла.
Обновлено 11 июня в 04:21
Армия и оружие
Хуситы обстреляли аэропорт Саудовской Аравии, есть пострадавшие
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка
Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».
Обновлено в 00:39