Футбол
В «Атлетико» прояснили будущее ГризманнаГазета.Ru 17:15
Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин прояснил будущее французского нападающего Антуана Гризманна, передает "Советский спорт". В мае футболист объявил, что прекращает выступление за мадридский клуб, однако еще не известно, куда перейдет форвард.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Общество
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса
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Обновлено в 14:36
Происшествия
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«Произошел конфликт между молодыми людьми, в ходе которого один из участников устроил стрельбу», — говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 11:36
Общество
На прием в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»
На торжественную церемонию вручения государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, следует из трансляции телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:50
Здоровье
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Эксперты Американского онкологического сообщества назвали четыре "невредные" привычки, которые могут способствовать возникновению онкологических заболеваний наравне с "вредными" - курением и злоупотреблением алкоголя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету".
Обновлено в 13:16
Происшествия
В Абхазии восстановили подачу электричества
"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Происшествия
Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Политика
Попытка еще одного переворота в Судане провалилась
В Судане пресечена попытка нового военного переворота.
Обновлено в 09:41
Общество
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 16:36
Общество
Власти назвали бедными 7 процентов москвичей
Как сказал в интервью «Российской газете» глава столичного департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян, по экспертным оценкам и данным Росстата, в основном, среди бедных горожан — семьи с двумя детьми.
Обновлено в 13:47
Политика
Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»
США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
Обновлено в 15:58
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов
Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
Обновлено в 16:00
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Политика
Певица Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы
Цыганова намерена получить мандат депутата Госдумы по одномандатному округу в Хабаровске на выборах в сентябре.
Обновлено вчера в 11:51
Общество
Ушел из жизни петербургский журналист Андрей Петров
Петербургский журналист, бывший шеф-редактор газеты «Невское время» Андрей Петров скончался в возрасте 62 лет, об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 14:06
Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»
«Чип и Дейл спешат на помощь» — американский приключенческий анимационный сериал, созданный студией Walt Disney Television Animation и впервые показанный в эфире 4 марта 1989 года.
Обновлено в 04:34
Гаджеты
Смартфон повышенной прочности LG X6 получил экран FullVision и тройной камеру
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку
Обновлено в 12:34
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Экономика
Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже вертолетной компании
Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже ее крупнейшего актива – компании «Ютэйр – вертолетные услуги» (ЮтВУ), это крупнейший в России и один из крупных в мире вертолетных операторов.
Обновлено в 16:51
Кино
Валерия Гай Германика привезла на «Кинотавр» свой новый фильм
Режиссер Валерия Гай Германика представила во вторник свой фильм "Мысленный волк" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
Литва подарила Украине боеприпасы на 256 тысяч евро
Обновлено в 12:21
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Происшествия
«ОВД-Инфо» сообщает о 513 задержанных на акции в центре Москвы
Не согласованная с властями акция в центре города прошла в поддержку корреспондента «Медузы» и против нарушений при возбуждении уголовных дел.
Обновлено в 16:25
Политика
Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале
Обновлено в 09:16
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20