Футбол

В «Атлетико» прояснили будущее ГризманнаГазета.Ru 17:15

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин прояснил будущее французского нападающего Антуана Гризманна, передает "Советский спорт". В мае футболист объявил, что прекращает выступление за мадридский клуб, однако еще не известно, куда перейдет форвард.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гендиректор «Атлетико»: «Гризманн будет играть в «Барселоне»

Sport24.ru16:24

Гризманн все-таки перейдет в «Барселону», а не в «ПСЖ»?

Спорт-Экспресс15:04

Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону»

РИА Новости15:44

Генеральный директор «Атлетико» подтвердил переход Гризманна в «Барселону»

Чемпионат15:18

"Гризманн будет играть в "Барселоне". Гендиректор "Атлетико" раскрыл карты

Sport.ru17:13

В «Атлетико» подтвердили, что Гризманн переходит в «Барселону»

Советский спорт16:01

Гризманн переходит в «Барселону»

Sports.ru15:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:03, Ашберн
Политика

Послы Евросоюза согласовали продление санкций против Крыма

Bloomberg ранее сообщал, что руководитель отдела дипломатии ЕС Федерика Могерини предложила продлить санкции против России в связи с присоединением Крыма и Севастополя до 23 июля 2020 года.
Обновлено в 09:38
Происшествия

МВД: более 200 человек задержаны на несогласованной акции в Москве

В ГУ МВД по Москве сообщили, что в ходе несанкционированной акции в центре города 12 июня были задержаны более 200 человек.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева «вернулась» к Оскару Кучере

Обновлено в 16:44
Общество

Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»

Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие

В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку

Обновлено в 12:34
Политика

Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»

США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
Обновлено в 15:58
Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Игры

CD Projekt RED объяснила наличие члена у девушки из Cyberpunk 2077

Обновлено в 14:54
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Политика

В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней

Обновлено в 10:00
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково

Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Здоровье

Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению

Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне

Обновлено в 12:33
Политика

Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа

Власти Израиля объявили о закрытии рыболовной зоны сектора Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри.
Обновлено в 16:41
Спорт

Медведева и Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу в Японии

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарной программе. Мероприятие состоялось в рамках шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 16:59
Интернет

Facebook заплатит пользователям за информацию о любимых приложениях

Американская компания Facebook предложила пользователям заработать на информации об используемых приложениях.
Обновлено в 12:44
Экономика

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Политика

Зеленский и Тимошенко обсудили выборы в Раду

Обновлено в 16:43
Общество

На прием в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

На торжественную церемонию вручения государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, следует из трансляции телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:50
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Здоровье

Глава службы психологической помощи: К нам ежедневно поступает около 120 звонков

Наш проект общегородской службы — результат совместной деятельности команды специалистов, которые год за годом, сталкиваясь с актуальными проблемами горожан, потребностью людей в психологической помощи, вырабатывали и предлагали новые стратегии эффективности такой помощи.
Обновлено в 15:26
Общество

В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса

С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Авто

Uber готовит самоуправляемый автомобиль Volvo нового поколения

Американская компания Uber представит в Вашингтоне свой первый самоуправляемый автомобиль на базе кроссовера Volvo XC60.
Обновлено в 13:49
Авто

«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay

Обновлено в 12:04
Происшествия

Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог

Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Общество

В Пятигорске торжественно запустили подсветку радиотелевизионной башни

Торжественная церемония запуска новой архитектурно-художественной подсветки радиотелевизионной станции Российской телевизионной и радиовещательной сети на вершине горы Машук в Пятигорске Ставропольского края состоялась 12 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.
Обновлено в 16:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное