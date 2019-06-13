Футбол
В «Атлетико» прояснили будущее ГризманнаГазета.Ru 17:15
Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин прояснил будущее французского нападающего Антуана Гризманна, передает "Советский спорт". В мае футболист объявил, что прекращает выступление за мадридский клуб, однако еще не известно, куда перейдет форвард.
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