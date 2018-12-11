Происшествия

В Астраханской области взорвалась ракета С-300
Газета.Ru
16:28

В Сети появилось видео неудачного запуска ракеты системы ПВО С-300 на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. На кадрах видно, как ракета отклоняется от заданной траектории и взрывается в воздухе, а затем падает неподалеку от полигона. Инцидент произошел в четверг 6 декабря.
Газета.Ru16:28

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Появилось видео падения ракеты на полигоне в Астраханской области

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Источник: ракета ЗРК «Витязь» самоуничтожилась в ходе испытаний на Капустином Яре

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Раскрыты подробности взрыва ракеты в Астраханской области

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