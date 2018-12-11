Происшествия
В Астраханской области взорвалась ракета С-300
В Астраханской области взорвалась ракета С-300Газета.Ru16:28
В Сети появилось видео неудачного запуска ракеты системы ПВО С-300 на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. На кадрах видно, как ракета отклоняется от заданной траектории и взрывается в воздухе, а затем падает неподалеку от полигона. Инцидент произошел в четверг 6 декабря.
Газета.Ru16:28
Оценить
358 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 17:01, Ашберн
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в центре Страсбурга
Сотрудники французской полиции прибыли в центр Страсбурга, откуда поступили данные о стрельбе, сообщили местные СМИ во вторник вечером.
Обновлено в 16:56
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом под Псковом пострадали десять человек
Десять человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом, перевернувшимся под Псковом.
Обновлено в 16:53
Происшествия
В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников
Расследование ведется по статье УК РФ о мошенничестве, однако полицейские и чекисты решили проверить возможную коррупционную составляющую в деле решальщика и изъять необходимые для этого документы.
Обновлено в 15:35
Происшествия
СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне
Петербургские следователи начали проверку обстоятельств, при которых в школьном бассейне отравилось 16 учеников, девять из них были госпитализированы.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Кировской области сошли с рельсов десятки вагонов с рудой
В Подосиновском районе Кировской области сошел с рельсов 31 грузовой вагон с рудой. Об этом сообщается на сайте Горьковской железной дороги.
Обновлено в 16:14
Происшествия
Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены
Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве
Обновлено в 15:28
Происшествия
Мэра города Питкяранта в Карелии сбила машина
Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.
Обновлено в 14:25
Происшествия
На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины
В городе Миллерово Ростовской области задержаны двое подростков, подозреваемых в убийстве молодой женщины, тело которой было обнаружено 8 декабря.
Обновлено в 16:27
Происшествия
При пожаре на фабрике в Щелково пострадали два человека
В результате пожара в здании мебельной фабрики в подмосковном Щелково пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Российский военный задержан в Армении по подозрению в убийстве женщины
Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Махачкале мужчины спасли выпавшую из окна девочку
Девочка получила незначительные травмы, один из мужчин вывихнул кисть руки, сообщил 11 декабря телеканал «Звезда».
Обновлено в 16:01
Происшествия
Неизвестные обокрали дом главного тренера сборной России по фехтованию
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал, что неизвестные похитили часы и ювелирные изделия из его частного дома.
Обновлено в 12:57
Происшествия
В Саратовской области задержали трех наркополицейских
Региональное СУСК сообщило, что, по версии следствия, 31 октября 34-летний начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков, его 35-летний заместитель и 28-летний оперативник на одной из улиц города остановили двух молодых людей 24 и 25 лет, в мобильном телефоне одного из которых они обнаружили адрес "тайниковой закладки" наркотиков.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП на МКАД
Два человека пострадали в результате ДТП на МКАД.
Обновлено в 16:45