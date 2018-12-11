Происшествия
В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300
В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300Lenta.ru08:05
На полигоне в Астраханской области упала и взорвалась ракета комплекса С-300. Соответствующее видео опубликовал портал Avia.Pro.
Lenta.ru08:05
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с чего всё началось
Источники расходятся во мнениях о типе неудачно запущенной ракеты. По одним данным, речь идет о зенитной ракетной системе С-300, по другим, об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер". "Интерфакс" не располагает официальными комментариями военных структур по поводу этой информации.Интерфакс09:23
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
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